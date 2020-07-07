إطلاق الدورة 3 من جائزة «جامعة محمد بن راشد للطب»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن أمس عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية «المحميد البحثية التعاونية 2020»، التي تهدف إلى دعم الدراسات البحثية المتميزة في مجالات الصحة والطب والعلوم الطبية الحيوية بالدولة واستقطاب الخبرات البحثية من جميع أنحاء العالم.وتقدم دورة هذا العام من الجائزة - التي يمكن تقديم الترشيحات للمشاركة فيها حتى يوم 15 سبتمبر المقبل - منحة بقيمة 300 ألف درهم لتمويل المشاريع المخبرية و150 ألف درهم للمشاريع غير المخبرية، حيث تتمتع كافة المقترحات البحثية التي تندرج تحت بنود الأبحاث الأساسية أو الانتقالية أو السريرية أو أبحاث الصحة العامة بأهلية المشاركة في عملية التقييم، كما تمنح الجائزة الأولوية للأبحاث المتعلقة بالسرطان وعلم الأحياء والصحة النفسية وأمراض القلب الأيضية بما يشمل السكري والبدانة.

وأعرب الدكتور وائل المحميد عن سعادته بالإعلان عن الدورة الثالثة من الجائزة والتقدم الذي أحرزه الفائزون في الدورتين السابقتين من الجائزة، لافتاً إلى أن جائحة «كوفيد19» دفعت بعجلة البحث التي تزداد تشابكاً وارتباطاً مع حياتنا اليومية قدماً. من جانبه، توجه الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية عميد كلية الطب، بالشكر للدكتور وائل المحميد على دعمه المستمر للأبحاث الطبية الحيوية في الجامعة، موضحاً أن هذه الجائزة مثال واضح يعكس كيف يشارك المجتمع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز ودعم ثقافة البحث العلمي، وبعد نجاح الدورتين السابقتين في استقطاب دراسات بحثية تعاونية من مختلف أنحاء العالم يسعدنا إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، ونتطلع قدماً لاستقبال مقترحات بحثية تعزز من مكانة الجامعة والنمو المستدام لإمارة دبي كمركز للأبحاث التي تواكب المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.

وتتاح المشاركة في الجائزة - التي تشجع الباحثين في الجامعة على التعاون مع الباحثين المحليين والدوليين - لأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، فيما يحصل الفائزون بالمنحة على تمويل تصل مدته إلى سنتين.

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