«التقنية العليا» تحصد جائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «التدريب والتطوير المهني 2020»

المصدر: دبي - البيان

حققت كليات التقنية العليا إنجازاً جديداً يضاف الى رصيدها العالمي بفوزها بجائزة بلاك بورد (Blackboard) العالمية عن فئة «التدريب والتطوير المهني» للعام 2020، حيث تمنح هذه الجائزة للمؤسسات التعليمية التي تستخدم برامج بلاك بورد بهدف دعم وتطوير عملية التدريب والتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، ويشمل ذلك توفير فرص التعليم الإبداعي، والتدريب أثناء العمل على أحدث التقنيات وغيرها، بالإضافة إلى تميز المؤسسة في إعداد وتنفيذ البرامج التطويرية المبتكرة بالاعتماد على منصات بلاك بورد الرقمية.

وقد حصدت كليات التقنية العليا هذه الجائزة للتأثير البارز لبرامجها التدريبية والتطويرية الهادفة إلى تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بالأدوات والمهارات الفنية اللازمة لتمكينهم من توفير تجارب تعليمية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للطلبة وفق أعلى مستويات الجودة. إضافة إلى تكريم الكليات لجهودها المكثفة لتعزيز تبني استراتيجيات التعليم والتعلم الابتكارية باستخدام أحدث التقنيات التعليمية في سبيل زيادة معدلات النجاح الطلابي على مستوى الدولة.

وعبر الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي الجديد لكليات التقنية العليا، والذي يؤكد تميز منظومة التعليم الرقمية في الكليات، معتبراً أن لهذا الفوز نكهته الخاصة كونه إنجازاً يحصد في فترة استثنائية مليئة بالتحديات التي يمر بها العالم ككل، فهو انعكاس لتميز دولة الإمارات التي تمكنت من تحويل التحديات إلى إنجازات على مختلف المستويات، والكليات اليوم جزء من هذه الإنجازات التي تؤكد عمق الرؤى والتوجهات الوطنية التي وضعت التعليم دائماً في سلم الأولويات وعززت من الاستثمار والجاهزية فيه استعداداً للمستقبل.

وأضاف الدكتور الشامسي أن كليات التقنية العليا عملت في السنوات الأخيرة الماضية على تحقيق استثمار متكامل حمل نظرة مستقبلية بالاستعداد لتقديم تعليم كخدمة على غرار أوبر متجاوزة بذلك حدود المكان والزمان، ومن خلال شراكتها مع بلاك بورد العالمية أسست بنية تحتية رقمية عالية الجودة لدعم منظومتها تعليمياً وإدارياً، وعملت على توفير فرص لتطوير مهارات الطلبة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية بما يدعم قدراتهم في تقديم تعليم تفاعلي يعتمد على إدماج أحدث التقنيات، بالإضافة إلى المبادرة كأول مؤسسة تعليم عال بالدولة بطرح شهادة «المعلم الرقمي» لأعضاء الهيئة التدريسية والممنوحة من بلاك بورد العالمية، كل هذا الإعداد ساهم في دعم جاهزية الكليات للتعامل الناجح مع التحول السريع نحو التعلم عن بُعد.

وذكر الدكتور الشامسي أن فوز الكليات بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «التدريب والتطوير المهني» لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، تعد ثالث جائزة تحصل عليها الكليات من بلاك بورد العالمية، حيث فازت في العام 2019 بجائزة بلاك بورد عن فئة «قيادة التغيير»، وحصلت أيضاً في العام 2014 على جائزة بلاك بورد عن فئة «الابتكار»، وثمن الدكتور الشامسي جهود فريق عمل الكليات من إدارة تكنولوجيا التعليم القائمين على تعزيز البنية الرقمية للمنظومة التعليمية للكليات وكافة فرق العمل الداعمة لتحقيق التحول المؤسسي الرقمي على كافة المستويات.

من جانبه عبّر لي بلايكمور، المدير التنفيذي لعمليات العملاء ورئيس الأسواق العالمية في شركة بلاك بورد، عن سروره بتكريم الفائزين بجائزة بلاك بورد العالمية لالتزامهم بتحسين التجربة التعليمية لجميع المتعلمين من خلال تكنولوجيا التعليم ومشاركة هذه الأفكار والتوجهات مع المجتمع ككل. كما عبر عن فخره بإقامة شراكة مهنية مع المؤسسات التي تتبنى الاستراتيجيات الابتكارية الهادفة إلى تعزيز النجاح الطلابي.

وأوضح الدكتور جهاد مهيدات نائب مدير مجمع كليات التقنية لتكنولوجيا التعليم، أن فوز الكليات بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «التطوير المهني» جاء نتيجة جهود وتأسيس منذ العام 2017 من خلال العمل على طرح برامج التدريب والتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية بطرق متعددة ومتطورة، وقد وفرت الكليات 6956 مساقاً في التطوير المهني تغطي مساقات متنوعة وتتبنى أحدث تقنيات التدريس بشكل فعال خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يساعد الأساتذة لتعزيز جودة أدائهم في مجالات التعليم والتعلم التي تشمل التقييم وإعداد وتطوير البرامج وتصميم أنشطة التعلم ودمج تقنيات التدريس في منهجية التعليم والأبحاث التطبيقية والابتكار.

وسيقام حفل التكريم على هامش المؤتمر الافتراضي لشركة بلاك بورد Bb World خلال الفترة 21-22 الجاري.

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