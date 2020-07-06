حملة لتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الاستفادة من عطلة الصيف

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي حملة صيفية جديدة تحت شعار #مسيرة_التعليم_مستمرة، تهدف لتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الاستفادة من عطلة الصيف ودعمهم للتحضير للعام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ مجموعةٍ متنوعة من الأنشطة والمبادرات المبتكرة.

وتتضمن الحملة الصيفية 3 مبادرات رئيسية تناسب كافة أعمار الطلبة، وتنطلق مع افتتاح المعرض الدولي الافتراضي للجامعات المخصص للطلبة المقبلين على المرحلة الجامعية، تليه منافسات الشباب التقنية، بالإضافة إلى منصة إلكترونية ثرية بالأنشطة والبرامج سيتم إطلاقها قريباً بهدف الحفاظ على النشاط الذهني والجسدي للطلبة خلال إجازة الصيف، وتستكمل مسيرتها خلال العام الدراسي الجديد.

وقال عامر الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «إن الطلبة وأولياء الأمور بذلوا جهوداً كبيرة لاستكمال العام الدراسي في ظل ظروف استثنائية ويستحقون بالغ التقدير لالتزامهم اللامتناهي خلال فترة التعليم عن بعد وقدرتهم العالية على التأقلم مع التغييرات المفاجئة التي شهدناها في نموذج التعليم».

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