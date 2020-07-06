إنجاز 90 % من الحرم الجديد لجامعة أبوظبي بالعين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة أبوظبي عن إنجاز 90 % من أعمال الإنشاء في حرمها الجامعي الجديد بالعين، استعداداً لافتتاحه في شهر أغسطس المقبل، واستقبال الطلبة في فصل الخريف.

ويقع الحرم الجامعي الجديد في منطقة عشارج بالعين، ويطابق معايير استدامة بتقييم درجة «لؤلؤة واحدة»، ويعمل في المشروع أكثر من 350 عاملاً يومياً، وتم اتخاذ كل إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، وفقاً لتوجيهات الدفاع المدني في أبوظبي.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي اعتزاز الجامعة بالإنجاز، الذي شهده حرمها الجديد في العين، والذي يمثل إضافة نوعية لمسيرتها ويترجم رسالتها كونها مؤسسة وطنية رائدة، تحرص على تزويد الطلبة بتجربة تعليمية عالمية المستوى، تعزز الابتكار وتثري المعرفة من خلال برامج معتمدة دولياً وأبحاث تطبيقية ودور مجتمعي فاعل، معرباً عن تقديره لجهود الكوادر، التي أسهمت في هذا الإنجاز. وأضاف أن الحرم الجامعي الجديد سيلبي التوسعات المنشودة في أعداد الطلبة، ويوفر لهم بيئة تعليم تواكب العصر وسيقدم برامج معتمدة عالمياً ومحلياً للطلبة، إضافة إلى مجموعة من المختبرات والمرافق المتميزة بعضها هو الأول من نوعه في الإمارات.

ويستوعب المبنى الجديد 2500 طالب وطالبة في مرحلته الأولى و5000 طالب وطالبة، بعد اكتمال المرحلة الثانية، وتبلغ مساحة البناء 28 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، وبمساحة إجمالية تبلغ 54 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة قرابة 8 ملاعب كرة قدم.

ويضم المبنى أكثر من 70 قاعة دراسية ومختبراً، تعتمد وسائل تعليمية حديثة وتوفر مساحات مفتوحة، وتشجع على التعاون والتشارك بين الطلبة إضافة إلى 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية.

كما يضم مرافق خدمية متنوعة وشاملة، بالإضافة إلى مكتبة بها منطقة مخصصة للقراءة ومنطقة كتب وقاعات مناقشة ومجلس للطلبة، لتوفير مرافق وتجهيزات علمية، وفق أفضل المعايير العالمية.

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