مستشارة أسرية تحدد وصفة لتعزيز التعلّم عن بُعد

المصدر: دبي – نورا الأمير

حددت المستشارة النفسية والأسرية هيام أبو مشعل جملة من الإجراءات الواجب على الأسر اتباعها مع أبنائهم الذين يخوضون تجربة التعلم عن بعد التجربة الوطنية المهمة التي كان الهدف منها استمرارية التعليم مع الحفاظ على الطالب وكافة أطراف العملية التعليمية.

وذكرت أن أبرز الإجراءات تتمثل بالتركيز على تنمية السلوك والعمل على تطويره وتعليم المتعلم القيم والمبادئ والحفاظ عليها، إضافة إلى توفير الأساليب التربوية المهمة في إنجاح هذا النوع من التعليم والتركيز على أهمية أداء الأنشطة التعليمية مثل أداء الواجبات المدرسية، والقراءة والبحث وعمل الأنشطة التي تحفز الطالب على التعلم إلكترونياً، والقيام بالأنشطة البدنية داخل المنزل مع الحرص على تنويع المصادر التعليمية وزيادة فرص التواصل مع المعلم أون لاين ومشاركة الطلاب وتنمية الحافز والدافع للتعليم عند الطالب وتعزيزه وتشجيعه بشكل مستمر حتى لا يشعر بالملل وقلة الدافعية في التعليم.

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