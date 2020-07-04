تدريب على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم

المصدر: الشارقة – البيان

نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، دورة تدريبية لعدد من أعضاء هيئتها التدريسية في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريسية والتعليمية، وذلك في إطار اهتمام جامعة الشارقة بتوفير أفضل الفرص التدريبية لأعضاء هيئتها التدريسية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور ماهر عمر مدير المعهد، والذي ثمن إدارة جامعة الشارقة ممثلة في مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، لحرصهم الدائم على إقامة العديد من علاقات الشراكة والتعاون مع الشركات والهيئات المحلية والدولية.

تعزيز

وأضاف إن تلك الدورة المتخصصة في تدريب المتدربين والتي تم تنظيمها من قبل شركة هواوي العالمية ضمن بنود اتفاقية التعاون المشتركة التي وقعتها مؤخراً مع جامعة الشارقة، من خلال مكتب التعاون المجتمعي التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وذلك بهدف تقديم وتعزيز برامج التدريب والشهادات عبر استخدام منصة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي Huawei ICT Academy، ومنح أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة شهادة المدرب الأكاديمي المعتمد (HCAI)، في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريسية والتعليمية، والذين سيقومون بدورهم بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لبقية أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، بهدف إكسابهم العديد من المهارات والأدوات التي ستساعدهم على عملية التعلم عن بُعد والتي حققت فيها جامعة الشارقة نتائج قوية خلال العام الأكاديمي الحالي.

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