" التربية" تطلق برنامج الفصول الصيفية الذكية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج الفصول الصيفية الذكية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، ويهدف لتحسين معدل نهاية العام بنسبة 10% لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، ويعد البرنامج إحدى محطات التقييم الداعمة للطلبة، ويتضمن ثلاثة برامج هي تنمية مهارة القراءة لطلبة الصفوف الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر في الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وأوضح دليل "الفصول الصيفية الذكية"، والذي حصلت "البيان" على نسخة منه، المواد المستهدفة في الفصول الصيفية الذكية، وهي اللغة العربية للفئة الأولى (طلبة الصفوف 1 و2 و3)، وست مواد للفئة الثانية التي تضم طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر لتحقيق درجة الاجتياز في أي مادة دراسية من مواد المجموعة (A)، وتضم المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والأحياء والكيمياء، أما مواد الفئة الثالثة التي تستهدف طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر الراغبين في تحسين معدل درجة المادة بزيادة 10%، فهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

ويشمل خطوات عدة للبرنامج الزمني للفصول الصيفية الذكية، حيث تبدأ بعملية إلحاق الطلبة ببيئة التعلم أو التسجيل الذاتي من قبل الراغبين في تحسين معدل نهاية العام، يليها بدء الحصص الفعلية خلال الفترة الزمنية من 19 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل (أربعة أسابيع)، وتمثل الأسابيع الأربعة المحددة للطالب زمن تمدرس ذاتي ينفذه الطالب من خلال مرات التعلم الإلكترونية، وتتضمن الفصول الصيفية الذكية مجموعة من من مصادر التعلم، إضافة إلى إجراءات تقييمية تساعد الطالب على تحسين مستوى أدائه، ولا يوجد زمن محدد للتمدرس أثناء الفصول الصيفية الذكية، وإنما يعتمد ذلك على حس الطالب بالمسؤولية تجاه تعلمه، والتقييم الختامي هو آخر محطة في الفصول الصيفية الذكية للفئتين (2 و3)، ويحصل الطالب على نتيجة إلكترونياً، خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.

وأكد الدليل أن البرنامج يعتمد على تعلم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، ما يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، إضافة إلى تحمله مسؤولية تعلمه وتقييمه.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يعكس حرصها على تمكين الطالب من المهارات المطلوبة كافة، وفق النواتج التعليمية المحددة في عمليات التعلم، والمرتبطة بالخطة الزمنية المنفذة خلال العام الدراسي (2020/2019).

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