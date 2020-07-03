طلبة: الإمارات محظوظة بقيادتها الرشيدة

أبوظبي ـ أحمد سعيد

تقدم عدد من الطلاب المواطنين بجزيل الشكر والعرفان لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللا متناهي للعملية التعليمية بكافة مشتقاتها، والذي تكلل بنجاح العام الدراسي الحالي عن بعد رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم بأسره لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وقالت الطالبة أمل الصايغ من جامعة زايد: «إليك يا ملهمي الأول في العلم والعلا، والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكراً من أعماق قلبي على عطائك الدائم، تعجز حروفي أن تكتب لك كل ما حاولت ذلك، ولا أجد في قلبي ما أحمله لك إلا التقدير والعرفان والشكر».

وأضافت: «لولا جهود سموكم لما كان للنجاح من طريق لتحقيق أي أهداف، ولا يسعنا إلا أن نشكر جهودكم ودعمكم المتواصل، ونشكر حكومتنا الرشيدة السخية التي تتربع دائماً على المركز الأول». ومن جانبها أكدت الطالبة فيء سيف الشامسي أن: «تجربة التعليم عن بعد كانت تجربة رائعة، متقدمة بجزيل الشكر للقيادة الحكيمة التي منحت الطلبة تجربة رائعة خلال هذا العام الدراسي، بعد أن أيقنت أن جميع الطلاب والطالبات على مستوى التحدي والصعوبات وقادرين قهرهما».

وقالت الطالبة عفراء خالد الفلاسي: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشكر لكم هذا الاهتمام والاعتناء بالوطن وأجياله، على الرغم من انتشار جائحة عالمية فإن استشرافك واستعدادك للترحيب بتحديات المستقبلية جعلتنا نشعر أنه لا شيء مستحيلاً في دبي، واستطعنا أن نستكمل العام الدراسي ونحقق إنجازات تاريخية، ولولا دعمك وتحفيزك لما وصلنا لهذه المرحلة الإنتاجية العالية في التعليم، شكراً على نعمة محمد بن راشد».

وتقدمت الطالبة ميره المناعي بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة: «شكراً جزيلاً لك يا صاحب السمو فكانت تجربة ناجحة وجميلة لأنك زرعت الأمل والطمأنينة والطاقة الإيجابية في قلوبنا لنواصل الدراسة بإخلاص وثقة ونجاح، حفظك الله ورعاك».

وإلى ذلك قال الطالب فيصل الراشدي: «قيادتنا أساس نجاح رحلتنا التعليمية خلال جائحة كورونا، شكر خاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على القرارات الحازمة وسرعة تطبيقها حفاظاً على صحتنا كطلاب في الجامعات وصحة إخواننا من طلاب المدارس، لقد كانت رحلتنا التعليمية هذا العام حافلة بالتغييرات المفاجئة ولكن حسن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أظهرت للعالم أجمع أن الإمارات جاهزة لأي تغيير قادم».

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