لقاء تعريفي لطلبة الدورة الثالثة من مبادرة «موهبتنا»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظم صندوق الوطن، لقاء تعريفياً للطلبة المشاركين في الدورة الثالثة من مبادرة «موهبتنا»، والذين يصل عددهم إلى 80 طالباً وطالبة، والذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، للمشاركة في البرنامج، وذلك ضمن السعي لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين الإماراتيين، وتزويدهم بأفضل الأدوات، لتمكينهم وتطوير قدراتهم للتفوق في المستقبل.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، في هذه المناسبة: «نفخر اليوم بانضمام مجموعة من نخبة الطلبة الموهوبين في الدولة، لبرنامج «موهبتنا» في صندوق الوطن، والذي نقدمه بدعم من شركة الدار العقارية، وشركة ومجموعة علي وأولاده، وشركة إعمار العقارية، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، لاكتشاف الطلبة الموهوبين، وذلك بالتعاون مع جامعة جونز هوبنكنز الأمريكية لتنفيذ البرنامج».

شكر

وتوجهت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، بالشكر، إلى صندوق الوطن على مبادراتهم لتمكين الموهوبين من أبناء الوطن، والعمل من خلال منظومة متكاملة من الشركاء الاستراتيجيين، على توفير أفضل البرامج لهم. وبينت أن أحد أهم محاور منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين في وزارة التربية والتعليم، هو عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة في توفير برامج رعاية الموهوبين بمعايير عالمية.

وقالت الدكتورة منى العامري مدير البرامج الإثرائية بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نفخر بأبنائنا الموهوبين المشاركين في برنامج «موهبتنا»، والطلبة الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج، والذي يدل على مدى جديتهم في تلقي كل ما هو جديد، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من الحصول على روافد جديدة، تزودهم بالعلم والمعرفة، لتمكنهم من تحقيق المستقبل الذي يطمحون إليه».

314

تمكن البرنامج من اكتشاف 314 موهوباً، بالإضافة إلى 52 موهوباً مرشحاً من وزارة التربية والتعليم، و28 موهوباً بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة. قدم صندوق الوطن من خلال مبادرة «موهبتنا»، دعماً إلى 225 طالباً وطالبة أنهوا برامج إثرائية مختلفة خلال العامين الماضيين، كما انضم 70 موهوباً إلى برنامج تقوية اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 81 موهوباً تم إرشادهم وتعريفهم بعملية التقديم على الجامعات، وتعزيز حصولهم على أفضل المنح والبعثات داخل وخارج الدولة.

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