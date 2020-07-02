"الشارقة للتعليم الخاص" يعدّل سياسة قبول الطلبة في مدارس المنهاج البريطاني

المصدر: وام

أجرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعديلاً على سياسة قبول الطلبة في المدارس المطبقة للمنهاج البريطاني لمرحلة الطفولة المبكرة - المرحلة التمهيدية الأولى (FS1)استجابة لمتطلبات الميدان التربوي.

يأتي القرار خطوة أولى لمواءمة مدارس المنهاج البريطاني مع متطلبات المنهاج المعتمدة والمتبعة في المملكة المتحدة البريطانية، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع مديري ومديرات المدارس الخاصة في الإمارة المطبقة للمنهاج البريطاني، حيث تمت مناقشة مخرجات المنهاج البريطاني وسبل تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة للالتحاق بالجامعات المحلية والدولية بعد التخرج.

وتطرق مديرو المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني في الاجتماعات إلى أهم التحديات التي قد تواجه الميدان حالياً، نظراً إلى تطبيق نظام الصفوف بدل نظام السنوات الدراسية، كما هو مطبق في المملكة المتحدة للمواءمة وضمان التسلسل الدراسي.

وقررت الهيئة وفقاً للتوصيات المرفوعة من قبل مديري المدارس الخاصة في الإمارة المطبقة للمنهاج البريطاني تعديل سياسة القبول والتسجيل لمرحلة الطفولة المبكرة - المرحلة التمهيدية الأولى (FS1) لتتوافق مع متطلبات المنهج، من عمر ثلاث سنوات ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020 – 2021، لتكون بذلك خطوة أولى نحو مواءمة متطلبات المنهاج البريطاني.

وستسمح الهيئة للمدارس الجاهزة فقط من حيث المعايير المطبقة والمرافق اللازمة لاستقبال مرحلة الطفولة المبكرة FS1 بتطبيق القرار الجديد، مشددة على أن مصلحة الطالب أولوية في استراتيجية وسياسة الهيئة التي تعمل على وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لمواءمة المنهج البريطاني لكافة المراحل.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء متناغماً ومنسجماً مع أفضل الممارسات التعليمية المطبقة عالمياً ومتوافقاً مع خططها وجهودها المنصبة على تطوير قطاع التعليم الخاص بالإمارة كهدف حيوي وضروري، مشيرة إلى أن سياسة القبول الجديدة تطبق على المدارس الخاصة فقط التي تدرس منهاجاً تعليمياً بريطانياً.

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