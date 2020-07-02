5 تخصصات تدريسية مطلوبة للعام الجديد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لعدد من التخصصات والكفاءات التدريسية، للانضمام إليها لمواصلة مسيرة التعليم المتميز، للعام الدراسي الجديد 2021، منها مرشد أكاديمي، واختصاصي مصادر التعلم، ومعلم لغة صينية، ومعلم رياض أطفال، ومعلم كيمياء، وذلك ضمن مبادرة «علم لأجل الإمارات».

وأفادت الوزارة بأنها مستمرة في استقطاب أفضل الكوادر للمشاركة في تحقيق رؤية التعليم 2021، وفتحت الباب أمام المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، للمشاركة في تلك المبادرة الوطنية، التي تعنى بتطوير وتعزيز استراتيجية التعليم.

ووفقاً لآخر إحصاءات الوزارة ينضم إلى المبادرة 18 ألف منتسب، منهم 6 آلاف معلم احتياطي، وتتضمن مبادرة «علم لأجل الإمارات» ثلاثة مسارات، يتيح الأول لأفراد المجتمع كل التطوع، أما المسار الثاني فهو خاص بالخريجين من غير التخصصات التربوية (الهندسية، والمجالات الطبية، وإدارة الأعمال)، وهو يتيح التطوع أو العمل بمكافأة مالية في الوظائف التعليمية (التدريس)، ويحصل الخريج على التدريب مع أولوية التعيين حسب توفر الشواغر، ويخص المسار الثالث معلم الاحتياط للدعم والمساندة عند الحاجة إليه، نظير مكافأة مالية.

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