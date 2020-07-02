إطلاق برنامج «مهاراتي» للمعلمين

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، برنامج «مهاراتي» للمعلمين لإبراز المهارات التقنية المميزة لدى المعلمين، بهدف تبادل الخبرات في توظيف التكنولوجيا في التعليم، ويمكن البرنامج المعلمين من إتقان الدروس التفاعلية Nearpod، عبر منصة متكاملة للعروض التفاعلية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتضمن مستوى علمياً ووسائل متعددة، وتتميز بإمكانية عرض الدروس بشكل متزامن.

وقالت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية، في تصريح خاص لـ«البيان»: نسعى عبر برنامج «مهاراتي» إلى اتباع منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمة، وتستخدم كل الإمكانات، التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم، لتأكيد النظرة المتكاملة لدور الوسائل التعليمية، وربطها بما سيقدم للطالب لتهيئته لمجتمع الاقتصاد المعرفي.

وأوضحت أن تكنولوجيا التعليم وسيلة تعليمية ضرورية في المدرسة الإماراتية، بعد تطبيق تجربة التعلم عن بعد ببرامجها ووظائفها المختلفة في مجال التعلم، ما تحفز التكنولوجيا التعليمية على اكتشاف المواهب الجديدة وتنمية القدرات التقنية لمعلمي المدرسة الإماراتية في مختلف المجالات، ما يتيح زيادة إمكانية مشاركة الطلبة في النشاطات الدراسية وتبادل المعلومات.

وأضافت: إن توفر التكنولوجيا مصدراً غزيراً من المعلومات التي يحتاج لها المعلم والطالب على حد سواء، فقد وفرت العديد من الموسوعات والقواميس والخرائط، وغيرها من المصادر المعلوماتية، التي يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية في البحث.

4 ورش

وتخصص الوزارة 4 ورش تدريبية متميزة في كل أسبوع، وتعرض كيفية دمج أحدث برامج التكنولوجيا في التعليم، ويلتقي المعلمون الموهوبون مع اختصاصيين، لمناقشة كيفية تفعيل تكنولوجيا التعليم داخل صفوفهم كل يوم أربعاء من الساعة 7:30 وحتى الساعة 9:30، وذلك عبر برمجية Microsoft Teams.

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