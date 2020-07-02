المصدر: (أبوظبي - البيان)

تمكن فريق من طلبة جامعة أبوظبي، بإشراف كادر تدريسي، من تطوير تطبيق مبتكر للحجر المنزلي، حيث تمكن الطلبة بنجاح من اختبار مهاراتهم التقنية والمساهمة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا». ويستند التطبيق الجديد إلى مزايا الذكاء الاصطناعي وتحديد المواقع، ما يمكن من الإشراف على الأشخاص المحجورين ويضمن التزامهم بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة.

وطور التطبيق كل من مها ياغي وتسنيم بسمجي، طالبتي ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية والحاسوب في جامعة أبوظبي، وتحت إشراف الدكتور محمد غزال، رئيس القسم.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «نحرص في كلية الهندسة على انتهاز كافة الفرص التي تمكن طلبتنا من الارتقاء بمعارفهم وتعزيز مهاراتهم التي اكتسبوها في الغرف الصفية ووضعها موضع التطبيق حيثما أمكن».

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