«حمدان الذكية» الأولى إقليمياً بالتحول لـ«أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أمس، عن نقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، استكمالاً لجهودها لخلق ثقافة تعليمية بعيداً عن نموذج التعليم التقليدي وإعداد أجيال مؤهّلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالمياً، وذلك في إنجاز استثنائي يعزز دورها الريادي كقوة مؤثرة في إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية إقليمياً وعالمياً.

وبهذه الخطوة المتقدمة، أصبحت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أولى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم بتحويل أنظمتها كلياً إلى نموذج الحوسبة السحابية من «أمازون ويب سيرفيسز». ويشكل هذا النجاح تتويجاً لجهود الجامعة وعملها الدؤوب لتطوير مواردها التكنولوجية وبنيتها التحتية الذكية التي مهدت الطريق لهذا الإنجاز الضخم.

ويندرج تبني التكنولوجيا الرائدة من «أمازون ويب سيرفيسز» في إطار التزام الجامعة بإحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تعزيز الجاهزية لصنع المستقبل انطلاقاً من التعليم النوعي.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال المؤتمر الافتراضي الذي عُقد عبر منصة «زووم» بمشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وزوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وبول جريست، الرئيس الدولي لقسم التعليم لدى أمازون ويب سيرفيسز(AWS)، ولفيف من الشخصيات والخبراء والمختصين.

إنجاز

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن فخره واعتزازه بالريادة الإقليمية والعالمية لـ«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، التي تضيف إنجازاً نوعياً وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الانتقال كلياً إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز». وتقدّم معاليه بخالص التهنئة والتقدير إلى القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح الجديد الذي يرسّخ تنافسية دولة الإمارات على الخارطة التعليمية الدولية، مشدداً على أهمية الخطوة في دعم التوجه الوطني نحو دفع عجلة التطوير المستمر في قطاع التعليم.

رؤية

وقال منصور العور: نفخر بإنجازنا الإقليمي الجديد الذي يكلّل مسيرتنا المتواصلة لإعادة هندسة التعلم والتعليم وفق رؤية متفرّدة لنسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات ونقود ونواكب عجلة التغيير والتطوير للنهوض بالتعليم العالي، وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في رفع تنافسية جامعاتنا استكمالاً لرحلة بناء المجتمع المعرفي والاستثمار الأمثل في العقول المبدعة والكفاءات الواعدة لتكون عماد بناء المستقبل.

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