حفل افتراضي للدفعة 35 في «الاتحاد الخاصة» بالممزر

المصدر: دبي ـ البيان

أقامت مدرسة الاتحاد الخاصة ـ فرع الممزر حفل تخرج افتراضياً لخريجي الثانوية العامة في دفعتها الـ 35 التزاماً منها بالإجراءات الاحترازية.

وقال مكسيمليانو كاروسو مدير عام المدرسة، إن الإدارة حرصت على إقامة حفل تخرج افتراضي لطلبتها لمشاركتهم فرحة التخرج بعد مرور 12 سنة دراسية.

وأكد أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة ومراعاة للظروف الحالية التي فرضت على العالم تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته الاحتفال بالطلبة وتهنئتهم بإنهائهم مرحلة تعليمية ودخولهم مرحلة جديدة ترسم الملامح المستقبلية للدخول إلى ساحات العمل.

وتوجه بالشكر إلى المعلمين والطلبة الذين عملوا بشغف وطموح ومرونة وهمة عالية لتحقيق هذا التميز الذي حققوه، وتمنى للطلبة مستقبلاً مليئاً بالنجاحات والإنجازات.

وقال «نحن واثقون من مهاراتكم المتميزة التي اكتسبتموها خلال رحلتكم التعليمية والتي تؤهلكم لقيادة المستقبل، وسنرقب دائماً مسيرة تقدمكم لنشارككم أفراح إبداعاتكم التي سترتقي بكم من قمة إلى أخرى».

حضر الحفل أولياء أمور الخريجين والكادر الإداري والتدريسي في المدرسة، وتضمن الحفل كلمات شكر وتقدير من أولياء الأمور لجميع العاملين في المدرسة، وحصل الطالب محمد وليد عليان على المركز الأول على مستوى الطلاب، فيما حلت علياء سلطان العويس الشامسي الأولى على مستوى الطالبات.

وبادر الطلبة إلى شكر معلميهم على جهودهم التي بذلوها معهم خلال السنوات الدراسية، في المقابل وجه المعلمون رسائل تؤكد العلاقة الأبوية والأخوية التي كانت تربطهم مع طلبتهم.

ومن جانبهم تمنى خريجو الثانوية العامة الدفعة 35 بأن يلتقوا قريباً بزملائهم ومعلميهم في حفل تخرج واقعي بعد انتهاء أزمة «كورونا».

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