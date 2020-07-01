«ألف للتعليم» و«إينوفيرا» تتعاونان لتعزيز التعليم الذكي بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت «ألف للتعليم» الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة إينوفيرا الشرق الأوسط لتكنولوجيا التعليم يعمل الطرفان بموجبها على توظيف أرقى الأدوات التعليمية التكنولوجية وأكثرها فعالية في خدمة مسيرة التعليم في المنطقة وتعزيز منظومة التعليم الذكي.

وتشمل مذكرة التفاهم العديد من البنود والنقاط التي تصب في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وسيعمل الطرفان بموجب هذه الشراكة على دعم التعاون بينهما لتطوير منتجات تعليمية تكنولوجية تعزز من تجربة التعليم للطلاب والمدرسين محلياً وإقليمياً.

وأكدت الشركتان على ضرورة تكريس خبراتهما المتبادلة لدعم وزارات التعليم والمدارس التي تسعى لتطوير استراتيجية التعليم الرقمي ضمن نظامها التعليمي.

وقال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم» إنه منذ انطلاقتنا للمرة الأولى عام 2017 سعينا في «ألف للتعليم» إلى إنشاء نظام تكنولوجي رائد يلبي احتياجات نظام التعليم ويستند إلى التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.

محطة مهمة

وأضاف «أن توقيع المذكرة اليوم مع شركة إينوفيرا لتكنولوجيات التعليم هي محطة مهمة على طريق بناء شراكات استراتيجية متعددة تعكس التزامنا بتقديم أفضل مستويات التعليم لطلابنا في المنطقة ونحن نرى في إينوفيرا شريك مهم لتحقيق النقلة النوعية التي نطمح إلى تحقيقها في قطاع التعليم ليس فقط في الإمارات ومصر وإنما بقية دول المنطقة».

من جانبه أكد أحمد فكري مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إينوفيرا لتكنولوجيات التعليم أن الشراكة بين «ألف للتعليم» و«إينوفيرا» لها انعكاسات عميقة على القطاع التعليمي في دولة الإمارات ومصر والمنطقة بأكملها نظراً لما تتمتع به الشركتان من خبرة عميقة في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة مسيرة التعليم.

وأشار إلى أن الطرفين يملكان رؤية مشتركة حول ضرورة تبني حقبة جديدة من الابتكار تسهم في تعزيز المشهد التعليمي وتدعم مخرجات التعليم وتزود طلاب اليوم بمهارات المستقبل.

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