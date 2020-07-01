"جامعة حمدان الذكية" الأولى إقليمياً في تحويل جميع أنظمتها وتطبيقاتها إلى منصة "أمازون ويب سيرفيسز"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إنجازٍ استثنائي يعزز دورها الريادي كقوة مؤثرة في إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية إقليمياً وعالمياً، أعلنت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" اليوم (الأربعاء 01 يوليو 2020) عن نقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، استكمالاً لجهودها لخلق ثقافة تعليمية بعيداً عن نموذج التعليم التقليدي وإعداد أجيال مؤهّلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالمياً. وبهذه الخطوة المتقدمة، أصبحت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" أولى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم في تحويل أنظمتها كلياً إلى نموذج الحوسبة السحابية من "أمازون ويب سيرفيسز".

ويشكل هذا النجاح تتويجاً لجهود الجامعة وعملها الدؤوب لتطوير مواردها التكنولوجية وبنيتها التحتية الذكية التي مهدت الطريق لهذا الإنجاز الضخم، وهو ما وصفه القائمون على عملاق التكنولوجيا العالمي "أمازون ويب سيرفيسز" بأنه إنجاز يحتذى به في هذا القطاع على صعيد المنطقة. ويندرج تبني التكنولوجيا الرائدة من "أمازون ويب سيرفيسز" في إطار التزام الجامعة بإحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تعزيز الجاهزية لصنع المستقبل انطلاقاً من التعليم النوعي.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال المؤتمر الافتراضي الذي عُقد عبر منصة "زووم" (Zoom)، بمشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية"؛ والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة؛ وزوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ؛ وبول جريست، الرئيس الدولي لقسم التعليم لدى أمازون ويب سيرفيسز(AWS)، ولفيف من الشخصيات والخبراء والمختصين.

وتكتسب الخطوة السبّاقة أهمية بالغة كونها تتويجاً للإنجازات المُلهمة التي تقودها "جامعة حمدان بن محمد الذكية" باعتبارها نموذج دولي يُحتذى به في تسخير التكنولوجيا المتقدمة، في إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين، مستندةً إلى نهج استشرافي قائم على الدمج بين الابتكار والبحث العلمي والتطور التكنولوجي لإرساء ثقافة التعليم الذكي كحجر أساس لتخريج رواد أعمال ومبتكرين وسفراء معرفة وقادة مستقبل. وجاء الإنجاز الجديد نتاج التنسيق الوثيق والجهود المشتركة التي استمرت على مدى أشهر لإنجاح عملية الانتقال الكامل إلى منصة الحوسبة السحابية لـ "أمازون ويب سيرفيسز"، والتي تعتبر دليلاً على كفاءة ومرونة البنية التكنولوجية التحتية المتقدمة لدى "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، والتي تبرز كمنافس قوي لنخبة مزودي التعليم في العالم وصرح أكاديمي مرموق يسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات، مدعومةً بمنهجيات تعليمية وأدوات أكاديمية تحاكي المستقبل.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن فخره واعتزازه بالريادة الإقليمية والعالمية لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، التي تضيف إنجازاً نوعياً وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الانتقال كلياً إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز".

وتقدّم معاليه بخالص التهنئة والتقدير إلى القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح الجديد الذي يرسّخ تنافسية دولة الإمارات على الخارطة التعليمية الدولية، مشدّداً على "أهمية الخطوة في دعم التوجه الوطني نحو دفع عجلة التطوير المستمر في قطاع التعليم، تماشياً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بالتعليم باعتباره مفتاح المرونة للاستجابة للتطورات المستقبلية المتسارعة".



وأضاف معاليه: "يؤكّد نجاح "جامعة حمدان بن محمد الذكية" كأول مؤسسة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بنقل أنظمتها كلياً من مراكز البيانات إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز"، الدور الفاعل والمحوري في ترجمة رؤية الإمارات لتطوير نظام تعليمي متكامل من بين الأفضل عالمياً لصنع أجيال مؤهلة معرفياً وأكاديمياً وابتكارياً لتوجيه دفة التقدم. وننظر إلى هذا الإنجاز باعتباره خطوة متقدمة على درب تطويع الابتكار التكنولوجي في تحويل الجامعات إلى منارات علمية ومعرفية لتخريج شباب مسلّح بأدوات العصر للانطلاق بقوة نحو المستقبل. وكلنا ثقة بأنّ التحول نحو الحوسبة السحابية يمهد الطريق أمامنا نحو حقبة جديدة من التميز الأكاديمي والمعرفي، استكمالاً لدور الجامعة كأول نواة للتعليم الذكي في العالم العربي."



رؤية متفردة

من جهته، قال منصور العور: "نفخر بإنجازنا الإقليمي الجديد الذي يكلّل مسيرتنا المتواصلة لإعادة هندسة التعلم والتعليم وفق رؤية متفرّدة لنسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات ونقود ونواكب عجلة التغيير والتطوير للنهوض بالتعليم العالي، وفق توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في رفع تنافسية جامعاتنا استكمالاً لرحلة بناء المجتمع المعرفي والاستثمار الأمثل في العقول المبدعة والكفاءات الواعدة لتكون عماد بناء المستقبل. وتأتي شراكتنا البنّاءة مع "أمازون ويب سيرفيسز" بمثابة انطلاقة قوية باتجاه تعزيز استعدادنا للمستقبل والارتقاء بجاهزيتنا للخمسين عاماً المقبلة، تيمناً بالرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي قال: "نريد أن نعبر للخمسين عاماً القادمة بتعليم جديد، ومدارس مختلفة، وجيل يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية"."



وأضاف العور: "تبرز الحوسبة السحابية اليوم في مقدمة التكنولوجيات المتقدّمة التي تمثل دعامة متينة وأولوية قصوى في إطار جهودنا الحثيثة للنهوض بالتعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بعيداً عن النهج التقليدي الذي بات غير صالح لأي مجتمع يريد الانضمام إلى السباق العالمي. وتفتح منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز" آفاقاً رحبة أمامنا لتفعيل بصمتنا الإيجابية كنموذج متفرد في إرساء دعائم منظومة التعلم الذكي القائمة على الابتكار والجودة وإثراء مخزون المعرفة والبحث العلمي وريادة الأعمال، لتخريج أجيال قادرة على صنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة."



واختتم العور: "نفخر بتعاوننا مع "أمازون ويب سيرفيسز"، والذي يعتبر إضافة هامة لشراكاتنا الدولية التي تعكس التزامنا المطلق بالعمل وفق مبدأنا الجوهري المتمثل في "التشارك في النمو"، وتقديم منتج تعليمي وبحثي فريد من شأنه تغيير وجه التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي. ونجدد التزامنا بالمضي قدماً بالعمل في وضع سنواتنا الطويلة من الخبرة الرائدة في خدمة التطلعات الطموحة في إيجاد نظام تعليمي قادر على اكتشاف وتوجيه وتوظيف المواهب في مسيرة النماء والتقدم والازدهار."





بيئة آمنة

وقال زوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS): "تقوم الحوسبة السحابية اليوم في تطوير وتحويل قطاع التعليم من خلال تمكين المؤسسات التعليمية من بناء حلول تعليمية في بيئة آمنة، الأمر الذي يتيح للقائمين على العملية التعليمية من التركيز بشكل أكبر على تحقيق النجاح للطلاب. ونحن نشيد بالاستجابة السريعة التي أبدتها "جامعة حمدان بن محمد الذكية" من أجل تحقيق رؤيتها من خلال تبني خدمات أمازون ويب سيرفيسز، لتركز جهودها على تقديم تجارب تعليمية مميزة لطلبتها. كما نشيد بالجهود التي بذلتها الجامعة لتعزيز مهارات موظفيها بهدف ضمان قدرتهم على الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها تقنيات الحوسبة السحابية. ونحن بدورنا نتطلع إلى مواصلة العمل مع "جامعة حمدان بن محمد الذكية" فيما تسعى إلى المزيد من الابتكارات لتقديم حلول تعليمية جديدة."



ويبرز نظام "أمازون ويب سيرفيسز" باعتباره النظام السحابي الأكثر شمولاً وموثوقية في العالم، حيث يقدم أكثر من 175 خدمة من مراكز البيانات على الصعيد العالمي. ويتجه ملايين العملاء، بما فيهم الشركات الناشئة سريعة النمو وكبرى المنظمات الدولية والهيئات الحكومية، إلى استخدام النظام المتطور في سبيل تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة مستويات الكفاءة والمرونة وتحفيز الابتكار. ونجحت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" في نقل كافة أنظمتها وتطبيقاتها إلى منصة الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز"، ما سينعكس إيجاباً على تحسين أداء الدارسين وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية عند التفاعل مع الأنظمة المطبقة بعيداً عن عوائق الزمان والمكان، فضلاً عن تعزيز الاستجابة والسرعة والمرونة ودعم البنية التحتية الحوسبية لتوسيع نطاق النشر عالمياً في غضون دقائق معدودة والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، دون أية تكاليف إضافية.





مزايا تنافسية

ومن المتوقع أن يحقق هذا التحول العديد من المزايا التنافسية للجامعة، منها على سبيل المثال الحد من النفقات من خلال تطبيق نموذج التكلفة حسب الاستخدام الفعلي. كما تتيح هذه الخطوة السبَّاقة للجامعة استخدام سعات حاسوبية قابلة للتعديل تلقائياً حسب الحاجة وفي غضون دقائق قليلة دون الحاجة لتكبُّد عناء إجراء تقديرات مُسبقة للسعة الحاسوبية، إضافةً إلى زيادة سرعة وكفاءة الخدمات والعمليات من خلال توفير المصادر والموارد للمطورين لدى الجامعة في غضون دقائق عوضاً عن الانتظار لأسابيع وأشهُر في بعض الأحيان. ويفتح هذا الإنجاز النوعي آفاقاً جديدة للابتكار والبحث والاستكشاف، ويمكِّن الجامعة من تعزيز انتشارها العالمي بسهولة ودون قيود ويضع إمكاناتها وخبراتها الرائدة في متناول الجميع في أي مكان وزمان بمجرد نقرة زر واحدة.



ويمكن للجامعة، من خلال الخطوة النوعية، التقدم للحصول على أرقى الاعتمادات الدولية في التعلم الذكي والتعلم الإلكتروني، بالاستفادة من الشبكة العالمية لـ "أمازون ويب سيرفيسز" ، إلى جانب الاحتفاظ بالشهادات الرسمية التي تتطلب تبنّي حلول ضامنة للتعافي من الكوارث. وتتيح الخطوة أيضاً إمكانية إنشاء "مراكز بيانات افتراضية" متعددة على السحابة من خلال "السحابة الخاصة الظاهرية" (VPC) التابعة لـ "أمازون ويب سيرفيسز"، فضلاً عن ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية وتعزيز عناصر التحكم في حركة تدفق المعلومات والبيانات.

وتحظى "أمازون ويب سيرفيسز" بثقة عالية بين الأوساط الدولية باعتبارها مزود موثوق لمجموعة واسعة من الخدمات السحابية عالية المستوى؛ بما فيها الحوسبة، قواعد البيانات، تحليل وتخزين البيانات، ربط الشبكات، الأجهزة المحمولة، تقنية تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي، "إنترنت الأشياء "، تطبيقات الويب، تطوير الألعاب، خدمات الأمان والحوكمة والامتثال وغيرها. وتوفر الشراكة الجديدة لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية" مزايا عالية المستوى لتعزيز عناصر التحكم بموارد السحابة ومنهجيات النشر، إلى جانب أدوات الحماية متعددة المستويات والحماية المتقدمة ضد الهجمات الإلكترونية، مثل "هجمات تعطيل الخدمة" (DDoS).



جدير بالذكر أنّ "أمازون ويب سيرفيسز" تقدم محفظة واسعة من خدمات وحلول العمل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الموظفين والطلبة على صعيد تحسين الإنتاجية وتفعيل التواصل المباشر في أي زمان ومكان، حيث تشمل استخدام أسطح المكتب والتطبيقات البعيدة وأدوات الاتصال والتعاون وحلول مراكز الاتصالات التي يمكن نشرها سريعاً على المستوى العالمي. وتتضمن محفظة الخدمات أيضاً كلاً من "أجهزة مكتبية سحابية آمنة و"تدفق التطبيق الآمن و"حلول التواصل والتعاون عن بُعد" و"التعاون الآمن للمحتوى" و"الوصول الآمن والقابل للتوسع إلى الشبكة عن بُعد"، إلى جانب "محطات عمل افتراضية للمحترفين المبدعين و"خدمة العثور على الخبراء المعتمدين لدى أمازون ويب سيرفيسز" و"مركز الاتصال الافتراضي".

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