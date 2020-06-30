«الشارقة للتعليم الخاص»: إمكانية استئناف الدراسة العام المقبل

المصدر: (الشارقة - وام)

أعلنت «هيئة الشارقة للتعليم الخاص» إمكانية استئناف الطلبة دراستهم العام المقبل في جميع المدارس الخاصة بالإمارة وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

يأتي قرار استئناف الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ومتابعة حثيثة للمستجدات والتقييمات لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة وبما يضمن صحة وسلامة المجتمع المدرسي ويمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن قرار استئناف الدراسة في جميع المدارس الخاصة يعبر عن قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وحرصها على استمرارية التعليم باعتباره حقاً إنسانياً يصاحبه اهتمام بالغ بتأمين صحة وسلامة الطلاب والكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الهيئة ستعمل على التواصل بشكل مباشر ودائم مع المدارس الخاصة كافة في الإمارة متعاونة مع عدد من الجهات والمؤسسات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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