5 برامج ماجستير جديدة بجامعة زايد 2021

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد)

كشفت جامعة زايد عن عزمها إطلاق 5 برامج ماجستير جديدة في العام المقبل 2021، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة ومحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تضمنت تخصصات الصحة العامة، والتغذية، والإرشاد وعلم النفس، والعلوم البيئة والاستدامة، والتحول الرقمي ونظم المعلومات.

وقال الدكتور ناجي وكيم نائب مدير الجامعة المشارك رئيس الشؤون الأكاديمية "حرصنا على تخصيص برنامجين للماجستير يختصان بالعلوم الصحية لمواجهة الأوبئة في المستقبل، وهما: ماجستير في الصحة العامة وماجستير في الإرشاد وعلم النفس، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة جامعة زايد بإعادة طرح برنامج الماجستير في إدارة الرعاية الصحية في المستقبل القريب.

وحول عدد التخصصات التي تقدمها الجامعة حالياً، أوضح أن الجامعة تقدم 27 برنامجاً جامعياً، منهم 17 بمرحلة البكالوريوس و10 بالماجستير، هذا وقد قامت الجامعة بتطوير أو إعادة تصميم عدة برامج لتتناسب مع تطلعات الطلاب والطالبات لضمان انخراطهم بسوق العمل، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المستقبلية مثل تفشي جائحة كورونا، حيث تعمل جامعة زايد باستمرار على التكيف مع احتياجات السوق والمجتمع من خلال تعديل محتويات المواد العملية وإدراج تخصصات جديدة، بالإضافة إلى برامج في الصحة العامة والتغذية والإرشاد وعلم النفس، تقوم الجامعة بإعداد برنامج جديد في التحول الرقمي ونظم المعلومات في الذكاء الاصطناعي للأتمتة في العصر الرقمي الجديد.

وحول طريقة التقديم لبرامج الجامعة، ذكر أن جميع الطلاب والطالبات المواطنين الجدد الذين يتخرجون من مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020 يتقدمون من خلال موقع NAPO البوابة للإلكترونية المعتمدة لقبول الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي لجميع المؤسسات الفيدرالية، ويتقدم جميع الطلاب المواطنين من السنوات السابقة والطلاب الدوليين من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

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