هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعلن استئناف الدراسة في المدارس العام المقبل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إمكانية استئناف الطلبة دراستهم العام المقبل في جميع المدارس الخاصة بالإمارة وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

ويأتي قرار استئناف الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل، ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والاجراءات الوقائية، ومتابعة حثيثة لمستجدات وتقييمات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يضمن صحة وسلامة المجتمع المدرسي ويمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

مواجهة

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن قرار استئناف الدراسة في جميع المدارس الخاصة، يعبر عن قدرة ومكانة الدولة في مواجهة الأزمات، وحرصها على استمرارية التعليم باعتباره حقاً إنسانياً، يصاحبه اهتمام بالغ في تأمين صحة وسلامة الطلاب والكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية، مشيرة الى أن الهيئة ستعمل على التواصل بشكل مباشر ودائم مع كافة المدارس الخاصة في الإمارة متعاونة مع عدد من الجهات والمؤسسات للتأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية في المؤسسات التعليمية والتزام الكوادر الإدارية والتدريسية بها وتطبيقها بوعي وحذر شديد، معلنة عن جولات تفتيشية مجدولة سيتم تنفيذها استعدادا للعام الدراسي وأخرى عند عودة الطلبة الى مدارسهم.

خطة

وأوضحت أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ستكون وفق خطة ممنهجة ترتكز بشكل أساسي على المستجدات الصحية، لضمان عودة آمنة، اضافة الى الاستئناس برأي الميدان التربوي الذي توليه الهيئة أهمية بالغة حيث عقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات مع كافة ادارات المدارس الخاصة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العودة الى المدارس بطريقة صحيحة تضمن سلامة الطلبة والكوادر العاملة بهدف إشراكهم في عملية اتخاذ القرار وبما يخدم مصلحة الطلبة.



تدابير



واستعرضت الهاشمي الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها والتي أقرتها الحكومة الاتحادية أبرزها الالتزام بقياس درجة الحرارة لكل من يدخل الى الحرم المدرسي بشكل يومي بما في ذلك الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم، الحفاظ على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي المعتمدة من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة، وتقليل القدرة الاستيعابية في الفصول الدراسية، والعمل على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق بشكل دوري وفق توصيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل على تنظيم وإدارة اليوم المدرسي للطلبة بما في ذلك اوقات الوجبات الغذائية بما يضمن التباعد الجسدي للطلبة .



تعليق



وبينت ان من الاجراءات الحرص على الحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية، وتخفيض القدرة الاستيعابية للحافلات المدرسية بحيث لا تتعدى 30 % لضمان تحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل راكب الى الحافلة قبل الصعود اليها ، مع الالتزام بمنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة أثناء دوام وتواجد الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، مطالبة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية بتعيين مسؤول صحة وسلامة مدرّب في كل مدرسة، بالإضافة الى كادر تمريضي مرخّص، لضمان الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازي.



ضوابط



وأكدت الهاشمي على سريان الإجراءات والضوابط على كافة المدارس دون استثناء، مشيرة الى اختلاف آليات التطبيق من مدرسة لأخرى بحكم المساحات ومدى التأثير قد يختلف من مدرسة الى أخرى وفقا لتوفر المساحات والمرافق مجددة ثقتها بقدرة كافة الإدارات المدرسية على التعامل بثقة واقتدار ومسؤولية مدارسنا في مثل هذه الظروف الاستثنائية على تصميم أفضل الحلول التي تناسبها تبعاً لإمكانيات وقدرات كل منها ، مبينة انه سوف يتم التشاور بين مديري المدارس وكوادرها الإدارية والتدريسية لتحديد الشكل الأنسب لعودة الطلبة الى الحرم المدرسي بما ينسجم مع الإجراءات والتدابير الصادرة عن الجهات المختصة .

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