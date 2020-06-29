طالبة تحرز المركز الأول في مختبر الجدران المتساقطة

المصدر: (العين – داوود محمد)

أحرزت الطالبة نوران موسى، من جامعة الإمارات، المركز الأول في مختبر الجدران المتساقطة والذي استضاف نسخته الرقمية منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار وذلك عن فكرتها حول صنع أدوات مائدة صديقة للبيئة، مصنعة من بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي ومخلفات نخيل التمر.

وأهلها فوزها للمشاركة في نهائيات مختبر الجدران المتساقطة والذي سيعقد خلال نوفمبر القادم في مدينة برلين، وسوف يتم احتضان فكرة مشروعها من قبل منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، بالإضافة إلى أفضل 4 أفكار تقدمت للمسابقة والذين تم اختيارهم من بين 17 فكرة وصلوا لمرحلة عرض الأفكار من أصل 40 من المتقدمين.

وذكرت نوران طالبة الماجستير في تخصص الهندسة الكيميائية ومساعد باحث: «إن معظم المواد البلاستيكية التي تُصّنع، بما فيها أدوات المائدة التي تستخدم مرة واحدة، تُصْنع من مواد بترولية غير قابلة للتحلل الحيوي، وتسبب تلوث الهواء والمياه والتربة وقد تسبب أمراضاً خطيرة كالسرطان، مما يجعل فكرة منتجها بديلاً جيداً للحفاظ على البيئة وصحة الفرد».

وعبرت نوران عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول في المسابقة وقدمت شكرها لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار لدعمه واحتضانه لأفكار الباحثين الشباب وتقديم كل الدعم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

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