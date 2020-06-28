طلبة الثاني عشر يستأنفون الامتحانات اليوم بالرياضيات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

يستأنف اليوم 34 ألفاً و878 طالباً وطالبة من الصف الـ12، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 2019/2020، بمادة الرياضيات لجميع مسارات التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، على أن يختتمون امتحانات نهاية العام غداً بمادة التربية الإسلامية.

وتأتي تلك الاختبارات ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد وتبلغ مدة الاختبار 60 دقيقة، ومنحت الوزارة الطلبة الذين واجهوا مشكلات فنية والذين لم يتمكنوا من تأدية بعض الاختبارات لأي سبب خارج عن إرادتهم، فرصة للدخول إلى امتحانات المؤجل خلال الفترة من 30 يونيو الجاري، لغاية الرابع من يوليو المقبل.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على مصلحة طلبة الثاني عشر، تتيح لهم جلسات إعادة لاختبار الإمارات القياسي (امسات) في مادتين فقط، ولهم حرية اختيارهما من بين المواد الأساسية ( اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء) وذلك يومي 7 و 8 يوليو المقبل، وسيتم مخاطبة الطلبة بذلك من خلال إرسال إشعار بإمكانية التسجيل في هذه الجلسات.

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة ضمن مبادرة علم لأجل الإمارات، لمعلم مادة الكيمياء، يتولى تطبيق المنهج الدراسي لوزارة التربية والتعليم وفق السياسات التعليمية واللوائح والنظم المعمول بها بالدولة، والارتقاء بمستوى المتعلم للوصول للمعايير الدولية وإيجاد بيئة جاذبة وبناء شخصية متوازنة للمتعلم.

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