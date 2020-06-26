اليماحي لـ"البيان": 3 آلاف طالب سجلوا في البرنامج الصيفي لألف للتعليم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

قالت عائشة اليماحي، مستشارة ألف للتعليم في تصريح خاص لـ" البيان" ان اعداد المتقدمين للبرنامج الصيفي " مدخل العلوم الطبية والتمريض " التي تنظمة ألف للتعليم بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومستشفيات كابيتال هيلث خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بلغت 3 آلاف طالب وطالبة وسيتاح البرنامج مجانًا لكافة طلبة المدارس في الدولة من الصف السابع إلى الثاني عشر.

ودعت اليماحي الطلبة للتسجيل في البرنامج الذي سيغلق ابواب مشاركاته غدا للاستفادة من خوض تجربة برنامج صيفي بخاصية الذكاء الاصطناعي ويتميز بالتحفيز والشغف للاجيال الحالية في مجال التمريض والرعاية الصحية.

وأوضحت ان هذا البرنامج تم إطلاقة لتحقيق هدفين رئيسيين؛ أولهما، استقطاب نسبة أعلى من طلبة المرحلة الثانوية في المدارس للالتحاق في مهنة التمريض، وثانيهما، تزويد طلبة الثانوية بالمهارات العملية الأساسية اللازمة للعمل في المستشفيات والعيادات.

ومع نهاية البرنامج الصيفي، سيتم تكريم المشاركين بشهادة تقدير صادرة عن شركة ألف للتعليم وكليات التقنية العليا ومستشفيات كبيتال هيلث ومستشفى التأهيل التخصصي ومركز هيلث شيلد الطبي. سيقدم البرنامج حوافز وجوائز مادية للطلبة المتميزين.

ويبدأ البرنامج الصيفي في 5 يوليو حتى 13 أغسطس 2020، ومن المقرر تقديم البرنامج من خلال وسائل الاتصال المرئي عبر الإنترنت.، وسيقدم البرنامج من دروساً تفاعلية من خلال منصة ألف التعليمية وسيتم ادارة هذه الدروس مع متخصصين في مجال الرعاية الصحية في كليات التقنية العليا.

كما سيتم اختيار الطلبة المتميزين لتلقي التدريب العملي في هذا المجال في إحدى المستشفيات التابعة لمجموعة مستشفيات كابيتال هيلث كخطوة لتطبيق ما تم دراسته نظريًا.

وذكرت ان جائحة كورونا، جعلت العالم يدرك أهمية القطاع الصحي وضروة بناء المهارات الأساسية في الرعاية الصحية لدى المجتمع ولذلك قمنا بإطلاق هذه المبادرة التي نتمنى أن تخلق نقلة نوعية للعديد من للطلبة في الدولة من ناحية تعزيز مهارات الرعاية الصحية لديهم وتشجيعهم على اكتشاف مجال العلوم الصحية بشكل عملي.

وتابعت قائلة" نحن في ألف للتعليم ندرك الحاجة الماسة لتخصص عدد أكبر من الطلبة في مجال الرعاية الطبية والتمريض، وكجزء من مسؤوليتنا تجاه الدولة وتجاه أبنائنا الطلبة في هذه الدولة السباقة في كل المجالات سعينا وبالتعاون مع كلية التقنيات العليا ومستشفى كابيتال هيلث إلى إطلاق هذا البرنامج الصيفي الذي يستغل وقت فراغ الطلبة في هذه الفترة بما يفيدهم ويزيد من وعيهم بأهمية الرعاية الصحية لأنفسهم ولعائلاتهم ولمجتمعهم. في الوقت ذاته سينمي هذا البرنامج الرغبة لدى الطلبة للإلتحاق بالقطاع الصحي ومزاولة مهنة التمريض".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز