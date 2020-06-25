جامعة خليفة الــ 15 عالمياً في تصنيف "كيو إس"

المصدر: وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم أنها احتلت المركز الــ 15 في تصنيفات مؤسسة "كيو إس" لأفضل 50 جامعة عالمية تأسست خلال فترة الخمسين عاماً الماضية.

وبهذا التصنيف تتقدم الجامعة 18 مرتبة مقارنة بالعام الماضي كما تصدرت جامعة خليفة قائمة المؤسسات التعليمية في العالم العربي في نفس التصنيف.

ويسلط التصنيف الضوء على قائمة أعلى 50 مؤسسة أكاديمية تأسست خلال نصف قرن وذلك حسب أحدث نسخة لتصنيفات مؤسسة كيو إس للجامعات العالمية والتي تركز على سمعة المؤسسات الأكاديمية العالمية الناشئة ومصادرها والنتائج العالمية الصادرة عنها خلال سنوات عملها.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إننا نفخر مجددا بأن تكون جامعة خليفة المؤسسة الأكاديمية الأعلى في العالم العربي في هذا التصنيف المتميز لمؤسسة كيو إس لأفضل 50 جامعة تحت 50 عاماً حيث احتلت الجامعة المركز 15 في قائمة أفضل الجامعات العالمية والذي يعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه الجامعة والجهود المتفانية والمخلصة التي يقوم بها كل من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة خاصة في المجالين الأكاديمي والبحثي.

واضاف ان مثل هذا الإنجاز والتقدير العالمي لجامعة خليفة يأتي منسجماً مع ما تطمح إليه في أن تبقى في الطليعة في مجال دفع عجلة الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات.

يشار إلى أن جامعة خليفة احتلت مؤخراً المرتبة 211 ضمن تصنيفات مؤسسة كيو إس للجامعات العالمية 2021 وهو ما يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة كمؤسسة بحثية رائدة تسعى إلى التطوير في رأس المال البشري والمعرفي.

كما احتلت الجامعة مركز الصدارة في دولة الإمارات والمركز 114 عالمياً حسب تصنيفات مؤسسة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" لأفضل الجامعات العالمية 2020 في مجال الهندسة والتي نُشرت في نوفمبر 2019.

وجاءت الجامعة أيضاً في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا 2020.

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