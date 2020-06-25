حفل تخرج افتراضي لطلبة مدرسة الاتحاد في جميرا

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

نظمت مدرسة الاتحاد الخاصة - فرع جميرا حفل تخرج افتراضي لطلبة الصف الثاني عشر، التزاماً منها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وإيماناً منها بأهمية مشاركة الطلبة الاحتفاء بمرور 12 عاماً من الدراسة وانتقالهم لمرحلة تعليمية جديدة ترسم مستقبلهم الوظيفي.

وحضر الطلاب الحفل من منازلهم وهم مرتدون ملابس التخرج وسط فرحة أسرهم، وتفاعلوا مع ذكريات حرصت المدرسة على بثها لتحيي لهم ذكريات تواجدهم في المدرسة على مر السنوات.

ودارت فكرة الحفل حول «رواد جودة الحياة» لما أبداه الطلبة من عزيمة ومثابرة خلال فترة التعلم عن بعد وخلال مسيرتهم التعليمية، كما استضاف الحفل شخصيات بارزة.

من جهتها ألقت الدكتورة كوني وينر المدير العام لمدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا، وقالت «إن طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة تحلو بالصبر والإيمان والمرونة والالتزام».

وأضافت أن عائلة مدرسة الاتحاد تستمد قوتها من التكاتف من بعضهم البعض كأي عائلة متماسكة تواجه التحديات وتحسن توظيف الفرص لمواجهة التحديات.

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