تمديد إعفاء منتسبي «الشارقة لصعوبات التعلم» من الرسوم حتى آخر أغسطس

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت الدكتورة هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم عن تمديد فترة إعفاء الطلبة المنتسبين من رسوم الجلسات حتى نهاية شهر أغسطس 2020، وذلك بتوجيهات من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتضامناً مع توجهات مجتمع الإمارات ودعماً لأولياء الأمور والطلبة في ظل الظروف التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت: منذ بداية الأزمة التي تسبب بها (كوفيد 19) استمر مركز الشارقة لصعوبات التعلم في تقديم خدماته عبر نظام (التعليم عن بعد) بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية كما تم تخصيص خط ساخن للرد على الاستفسارات على الرقمين: 0508999490 و0508999447 مشيرة إلى عودة الاختصاصيين والموظفين للعمل عن قرب بنسبة (50%) أما فيما يتعلق بخدمات المركز فهي مستمرة وفقاً للآليات المتبعة ومن خلال التطبيقات والبرامج الإلكترونية ومنها (التطبيق الذكي) بما يضمن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

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