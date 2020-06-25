أولياء الأمور بأبوظبي مدعوون لاستبيان التخطيط لإعادة فتح المدارس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي إلى المشاركة في استبيان طرحته بهدف تمكينهم من المساهمة في تحديد النموذج الأفضل لعودة أبنائهم إلى مدارسهم بشكلٍ آمن مع بدء العام الدراسي المقبل.

وتطرح الدائرة الاستبيان في أعقاب إعلان وزارة التربية والتعليم عن وضع خطة لبحث إمكانية فتح المدارس والترحيب بالطلبة على مقاعد الدراسة في العام الدراسي المقبل.

وتعمل الجهات الناظمة في كل إمارة على اعتماد النموذج الأفضل للعمليات التشغيلية في المدارس التابعة لها مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الحكومية؛ حيث ستتمكن كل مدرسةٍ من تحديد النموذج الملائم لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة بناءً على نتائج الاستبيان، مع العلم أنه يتوجب على المدارس الاستمرار بتوفير نموذج التعليم عن بعد لأولياء الأمور والطلبة الذين يفضلون هذا النموذج وفق ظروفهم.

وقالت سارة مسلم، رئيس الدائرة: «بعد دراسةٍ واسعة لمختلف النماذج المحتملة لإعادة فتح المدارس، وجدنا أن الخطوة الأولى نحو عودة الطلبة بشكلٍ صحي وآمن تكمن في فهم احتياجات أولياء الأمور في هذا الشأن، حيث سيتمكنون من خلال الإجابة عن الاستبيان من تحديد النموذج التشغيلي الأفضل بالنسبة لهم ولأبنائهم، فرأيهم مهم جداً بالنسبة لنا.

وإذ تتماشى جميع خططنا في الدائرة مع قرارات وزارة التربية والتعليم، نتطلع لعودة الطلبة إلى الفصول الدراسية واستئناف العملية التربوية في المدارس، مع الحفاظ على سلامة الطلبة وكافة العاملين في القطاع التعليمي؛ وفي حال كان لبعض أولياء الأمور شكوك حول عودة أبنائهم إلى المدرسة، يمكنهم اختيار متابعة تعليم أبنائهم عن بعد». وأضافت: «يهدف الاستبيان لبناء رؤيةٍ معمّقة حول آراء أولياء الأمور ومختلف الجوانب التي قد تؤثر على قرارهم في إرسال أبنائهم إلى المدرسة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز