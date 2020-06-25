«معلمون ملهمون» مبادرة لكوادر الميدان التربوي

المصدر: (دبي ــ البيان)

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «معلمون ملهمون» التي تستهدف المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف تكريس وتخليد إنجازاتهم التربوية وتكريم أصحابها وتعميمها في الميدان بما يخلق حراكاً تربوياً بناء يتبنى أفضل الممارسات التعليمية الريادية في مختلف أوجه النشاط التربوي، وبما يعزز من مكانة المعلم كركيزة أساسية للانطلاق إلى آفاق رحبة في تطوير التعليم وتحديثه بما يواكب متطلبات العصر وينسجم مع فلسفته التي تتمحور حول جودة المخرجات التربوية ومدى امتلاكها لمهارات عصرها.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بدولة الإمارات العربية، وذلك من خلال نشر الأفكار الجديدة والمتميزة في أوساط الميدان التربوي لتحفيز المعلمين على تبني الأفكار الجديدة الاستشرافية والمستمدة من رؤية وزارة التربية والتعليم لمستقبل التعليم في الدولة، سواء في التعليم المباشر أو التعليم عن بعد، والذي جاء استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة التي عملت ومنذ سنوات على الاستثمار به كنمط وأسلوب تربوي يضيف لمنظومة التعليم أبعاد ريادية متعددة قوامها الابتكار والإبداع.

وقالت الدكتورة فوزية بدري، مستشار وزير التربية والتعليم، إن المبادرة صممت من أجل تسليط الضوء على الكفاءات التعليمية التي يزخر بها الميدان التربوي، خاصة في ظل تطبيق منظومة التعلم الذكي بغية تحفيز وتشجيع كافة المعنين بالمبادرة لابتكار وسائل أكثر فعالية من شأنها جعل التعليم الذكي ممارسة تربوية مستدامة إلى جانب التعليم التقليدي. وبينت أن المبادرة وضعت شروطاً للمتقدمين لها، وهي أن تتميز المشاركة بالأصالة والحداثة.

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