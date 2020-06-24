«مصايف العلماء» يعرف بطرق استثمار الأوقات في التحصيل العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جامعة محمد الخامس أبوظبي عن إطلاقها موسم المحاضرات الثقافية الثاني بعنوان «مصايف العلماء». وسيتم بث حلقات الموسم عبر حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يومي الإثنين والأربعاء في تمام الـ 7 مساءً طيلة فصل الصيف.

ويُعد موسم «مصايف العلماء» الذي سيبث خلال فصل الصيف الحالي الموسم الأول من نوعه الذي يناقش مسيرة العلماء في التحصيل العلمي في كل الأحيان والأحوال.

سابقة ثقافية

وأكد الدكتور خالد سالم اليبهوني، مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي بالإنابة أن فكرة موسم «مصايف العلماء» تعد من المبادرات التثقيفية الأكاديمية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بطرق استثمار أوقات فراغهم في التحصيل العلمي. وقال:«يهدف موسم الجامعة الصيفي إلى حث أفراد المجتمع على استثمار وقتهم خلال فصل الصيف، وذلك لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنمية معارفهم، من خلال عرض أهم إنجازات العلماء والأدباء خلال فترة فصل الصيف».

وأضاف:«التزاماً بالدور الاجتماعي العلمي المرتبط بالمؤسسات التعليمية في تثقيف المجتمع حول أهمية استغلال الفترة الحالية في تطوير مهاراتهم، ارتأينا عقد مثل هذه المبادرة خاصة وأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ العلماء والأدباء يزخران بأمثلة عديدة تبرز إنجازات خلدها التاريخ خلال مواسم الصيف، وأوضح:«أن هدف الموسم الرئيسي يتمثل في التشجيع على البحث العلمي، وذلك من خلال استعراض أهم إنجازات أعلام الحضارة العربية والإسلامية خلال موسم الصيف في قوالب سردية شيقة ومفيدة».

محاور

وأوضح الدكتور اليبهوني حرص الجامعة على أن يكون الموسم مناسباً في محتواه وطريقة طرحه لاهتمامات المجتمع المحلي بمختلف فئاته، لافتاً إلى أن رؤية الموسم تتمثل في تنمية المعرفة لدى أفراد المجتمع وتعزيز ثقافتهم من خلال تعريفهم بسير أعلام الحضارة العربية والإسلامية ومنظورهم للوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحتم على الجميع التصرف بوعي تام واكتشاف طرق جديدة لاستغلال إجازتهم الصيفية أفضل استغلال. وسيقدم موسم «مصايف العلماء» للمشاهدين حلولاً تطبيقية لإدارة أوقات فراغهم خلال فترة الإجازة بصورة فعالة مبنية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تجارب أعلام الحضارة العربية الإسلامية.

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