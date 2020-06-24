زكي نسيبة يشهد تخريج طلاب المدرسة الفرنسية

المصدر: (أبوظبي - وام)

شهد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أول من أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب المدرسة الفرنسية «تيودور مونود»، الذي تم تنظيمه «عن بعد» وبجهود مشتركة بين رابطة الآباء وإدارة المدرسة بما يتوافق مع لوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتحقيق التباعد الاجتماعي بسبب الظروف الراهنة.

وأشاد معالي نسيبة - في كلمته خلال الحفل الذي شارك فيه نحو 100 شخص - بالخريجين، راجياً أن تتكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، ودعاهم ليكونوا فخورين بالثقافات الإماراتية والفرنسية في العالم.

يذكر أن مدرسة «تيودور مونود» تعتبر عنصراً فاعلاً رئيسياً في نقل المعرفة والثقافة الفرنسية في أبوظبي، وتتطلع إدارتها للارتقاء بمسيرة الطلاب التعليمية من خلال افتتاح المبنى الجديد في جزيرة السعديات في شهر سبتمبر المقبل 2020.

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