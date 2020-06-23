جامعة محمد الخامس أبوظبي تناقش رسالتي ماجستير عن بعد

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت جامعة محمد الخامس - أبوظبي، أمس، أول رسالتين لنيل درجة الماجستير عن بعد لطالبتين من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة.

وعقدت المناقشتان باستخدام منصات التعليم الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وبحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين من الدولة.

وعبر الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة عن سعادته بحضور هذا الحدث العلمي المتميز الذي يعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وعلى رأسها المجال التعليمي.

وأشاد بالتنظيم المتميز الذي قامت به جامعة محمد الخامس - أبوظبي لجلسات مناقشة رسالتي الطالبتين مريم الدوسري وشيخة النعيمي.. منوهاً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان استمرارية العملية التعليمية لكافة الطلبة وفق أفضل المعايير.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين على المستويات كافة وفي قطاعات التنمية البشرية والارتقاء بالمخرجات التعليمية على وجه الخصوص.

وتابع الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس - أبوظبي جلسات كل مناقشة.. مؤكداً حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لجميع الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية دون تأخير.

وناقشت الباحثة شيخة محمد جبر النعيمي موضوع «الطلاق بين المقاصد والقوانين وأغراض المكلفين دراسة مقاصدي في ضوء قانون مملكة البحرين».

وناقشت الطالبة مريم خليفة عبد الله الدوسري رسالتها بعنوان «الأمن الفكري ودور المؤسسات الدينية في تعزيزه.. تجربة مملكة البحرين أنموذجاً».

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