109 معلمين يطوّرون مهاراتهم في تدريس الموهوبين افتراضياً

المصدر: العين – داوود محمد

عقدت كلية التربية بجامعة الإمارات الملتقى الثالث لبرنامج التنمية المهنية في تدريس الموهوبين والمتفوقين (الافتراضي)، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بهدف عرض أفضل الممارسات والمخرجات التعليمية لمعلمي الطلبة الموهوبين وبمشاركة 109 من القيادات التربوية والتعليمية بكلية التربية ودائرة التعليم والمعرفة والمعلمين ومعلمات من الميدان التربوي.

وأكدت الدكتورة نجوى الحوسني،عميد كلية التربية بالإنابة أن برامج التنمية المهنية في تدريس الموهوبين يعد فرصة لتعزيز المعارف والاطلاع على أحدث البرامج والتجارب التربوية في هذا المجال، مشيرة إلى أن كلية التربية بجامعة الإمارات تحرص على تطوير برامجها باستمرار لتخريج كوادر تهتم بالبرامج المهنية في تدريس الموهوبين والمتفوقين للإسهام في تحقيق تعليم نوعي ومتميز وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأكاديمية للهيئات والمؤسسات التربوية.

حرص

وذكرت الدكتورة الحوسني أنه نظراً للظروف الراهنة جراء جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد ارتأت الكلية أن يتم عقد هذا البرنامج (افتراضياً) عن بعد كما أشادت بالحضور الكبير من الميدان التربوي مما يؤكد على حرص المعلمين والمعلمات على الاستفادة من برامج التنمية المهنية في تدريس الموهوبين.

ذكرت الدكتورة هالة الحويرص، رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية، أن هذا الملتقى يهدف إلى تعريف الكادر التعليمي بكل ما هو جديد في ميدان التفوق والموهبة باعتباره يتناول فئة الموهوبين والمتفوقين والتي نعول عليها كثيراً في الارتقاء بمهارات هذه الفئة المهمة من الطلبة وتعزيز التقدم والتميز في مجتمع دولة الإمارات.

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