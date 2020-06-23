رسوم رمزية للحصول على رخصة المهن التعليمية العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التربية والتعليم بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2019 عن تحديد رسوم رمزية للحصول على «رخصة المعلم» التي تمكن العاملين في الميدان التربوي من مزاولة نشاطهم المهني في الحقل التربوي حسب المعايير القياسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالأداء التربوي ودفع عجلة التعليم في الدولة قدماً.

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم (من المعلمين والقيادات المدرسية والمهن المدرسية) لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية. وبحسب بيان أصدرته الوزارة فإن رسوم رخص المهن التعليمية سيتم تطبيقه على المختبرين في العام الدراسي 2019/‏‏2020 وما بعد، مبينة أنه سيتم بدء تحصيل الرسوم في سبتمبر المقبل.

300 درهم

وتبلغ القيمة الإجمالية للرخصة لغير الحاصلين على رخص مهنية دولية 300 درهم شاملة تقديم الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية، حيث حددت القائمة التنظيمية لرسوم رخصة المعلم مبلغ 250 درهماً للتقدم لجميع الاختبارات في المرة الأولى و100 درهم إضافية في حال إعادة الاختبارات أو أداء التقييم بشكل منفرد، فيما يتعين دفع مبلغ 50 درهماً للحصول على الرخصة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كما حددت القائمة مبلغ 100 درهم لتقييم ملف الإنجاز المهني بعد الحصول على الرخصة في عملية التجديد وسيتم الدفع بشكل الكتروني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.

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