طلبة 12 عام ومتقدم آراء متباينة حول الزمن المحدد لاختبار الفيزياء

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر (عام ومتقدم) حول امتحان مادة الفيزياء، الذي افتتحوا به أمس الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي والتي يؤديها الطلبة من منازلهم لأول مرة في تاريخ التعليم الثانوي بالدولة، ضمن منظومة «التعلم عن بعد».

ففي حين أكد طلبة أنه راعى كافة المستويات وكان مناسباً من حيث الوقت ومستوى الأسئلة، أبدى آخرون استياءهم حول تقيّد كل سؤال بزمن محدد، إذ لا يمكنهم العودة للسؤال ذاته، ما يمكن أن يفقدهم درجات وخاصة في حال كان لديهم شك في الإجابة، كما لا يمكن تغييرها عقب الانتقال للسؤال الذي يليه، موضحين أن كل سؤال يوجد إلى جانبه الوقت المحدد وعلى الطالب الالتزام به.

ورداً على سؤال «البيان» حول استياء عدد من طلبة المدارس بشأن تقييد كل سؤال بوقت محدد، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوقت المحدد لكل سؤال هو أداة لتقييم الطلاب، والتي تساهم في تمكين الطلاب بمهارة ضبط أدائهم المقترن بالوقت، وهذا جزء لا يتجزأ من أداء الاختبارات، سواء كانت الورقية أو الإلكترونية.

وأفادت بأن المنافسة العالمية تستدعي تأهيل الأجيال للمشاركة في إنتاج المهارة والتكنولوجية والحلول التكنولوجية في زمن قياسي، لذلك علينا تأهيلهم في التعامل مع الأسئلة بزمن قياسي حتى لا نفقد خط المنافسة العالمية في اقتصادات المعرفة، موضحة أن تحديد الوقت ليس لإرباك الطلاب، بل لتأهيلهم للتعامل مع الوقت.

وأوضحت الوزارة أن امتحان الصف الثاني عشر لمادة الفيزياء، لم يشهد أي شكاوى، حيث يتناسب مع مستويات الطلبة المختلفة، وراعى الفروق الفردية، من خلال تنوع الأسئلة وتسلسلها، وتفاوتها في المستوى، حيث كانت معظم الأسئلة مباشرة، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تحتاج لحل مطول.

كونترول افتراضي

وأفادت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن الوزارة وجهت المدارس بتشكيل فريق كونترول افتراضي لضمان جودة تطبيق الاختبارات في بيئة خالية من العقبات، شاملة الدعم «النفسي والتقني والأكاديمي».

وأوضحت غريب، أن الوزارة تسعى لتحقيق السعادة وجودة الحياة لطلبة المدرسة الإماراتية، وتعمل على دعم مبادرات القيادة الرشيدة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الوزارة وجهت المدارس بتشكيل فريق على مستوى كل مدرسة بهدف دعم الطلبة أثناء فترة الاختبار، حيث يتم تخصيص دعم نفسي من خلال تنفيذ جلسات لطلبة الثاني عشر مع الاختصاصي النفسي قبل الاختبار عن طريق التواصل المباشر مع المختص.

دعم تقني وأكاديمي

ويتم توفير الدعم التقني من خلال الفريق المدرسي بقيادة رواد التغيير لحل المشاكل التقنية للطلبة، ومن خلال تواصل الفريق المباشر مع الدعم الفني في الوزارة، فضلاً عن تنفيذ دعم أكاديمي من خلال جلسات مخصصة من قبل معلمي المواد بدعم الطلبة قبل الاختبار لتمكينهم في المعارف والمهارات المطلوبة في يوم الاختبار.

مشاكل فنية

وواجه عدد قليل من الطلبة بعض المشاكل الفنية تتعلق بأجهزتهم «الحاسب الآلي» الشخصية، مما ساهم في إرباكهم خلال أداء الامتحان، وتواصل الطلبة مع إدارتهم المدرسية وبدورها تواصلت الأخيرة مع الوزارة وتم تدارك الأمر من خلال الدعم التقني.

استكمال البرنامج التدريبي لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة

استكملت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، البرنامج التدريبي الخاص بمجتمعات التعلم المهنية للفصل الدراسي الثالث، لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع معلمي الحلقتين الثانية والثالثة بحضور البرنامج التدريبي، حيث سيترتب على عدم الحضور تسجيل غياب في اليوم الدراسي واتخاذ إجراءات إدارية في مثل هذه الحالات، وضرورة التزام كل معلم بفتح الكاميرا والميكروفون طوال فترة التدريب .

وأكد التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم وحصلت «البيان» على نسخة منه، على ضرورة التزام المدرب بتسجيل الجلسة التدريبية وإرسال رابط التسجيل لمنسق التدريب، ويتم الإشراف على عملية التدريب من قبل مدير المدرسة ويتوجب عليه تهيئة البيئة المناسبة للتدريب وفق الإجراءات الاحترازية الصحيحة، حيث وضعت الوزارة جدول تدريب مماثلاً لجدول الامتحانات انطلق أمس بمادة الفيزياء ويستمر حتى الاثنين الموافق 29 الشهر الجاري، وحددت الوزارة مواعيد التدريب من 9:30 صباحا حتى 12:30 مساء.

اختبارات

أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة، أن طلابها لم يواجهوا أي مشاكل تقنية في اختبار اليوم الأول، حيث خاض طلبة الصف الثاني عشر بكافة مساراته اختبار الفيزياء «عن بعد» لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري، فيما يتقدم اليوم الطلبة لمادة الدراسات الاجتماعية، وتتولى إدارات المدارس توفير حصص مراجعة مباشرة ومصورة وأوراق عمل لطلبتها تضمن مراجعة عامة وتدريب على نماذج مختلفة للامتحانات بطريقة «الأونلاين».

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