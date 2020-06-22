مديرو مدارس بالشارقة وعجمان وأم القيوين: لا مشكلات فنية بامتحان الفيزياء

المصدر: الشارقة – عجمان – أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس في الشارقة وعجمان وأم القيوين أن طلبة الثاني عشر المسار المتقدم والعام أدوا امتحان مادة الفيزياء صباح أمس في الفصل الدراسي الأخير من العام الجاري (عن بعد) وأول مرة ومن دون مشكلات فنية أو تقنية، مشيدين بتلك التجربة التي تؤكد أن الإمارات تمتلك بنية تقنية ورقمية عالية تؤهلها لأداء كافة الأعمال عن بعد بصورة جيدة، لافتين إلى أنهم من خلال تواصلهم مع الطلبة ومعلمي المادة، أكدوا أن امتحان الفيزياء جاء متوسطاً ومناسباً وفي مستوى الطالب المتوسط ولا لبس فيه.

أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي في أم القيوين أن كافة الطلبة أدوا امتحان مادة الفيزياء بصورة سلسة في 3 نماذج ومن دون مشكلات تقنية تذكر، كما أنه تم تشكيل فريق فني يمكن للطلبة التواصل معه في حال وجود مشكلات فنية، مبيناً أنه بعد التواصل مع بعض الطلبة أكدوا أن أسئلة امتحان الفيزياء كانت واضحة وخالية من التعقيد وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنها ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب، كما أنه لم ترد أي شكاوى منهم تفيد بصعوبة امتحان الفيزياء وأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط.

فريق عمل

وذكرت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة أن إدارة المدرسة شكلت فريق عمل فني إلكتروني لمتابعة عملية دخول كافة الطلبة الممتحنين، لتذليل الصعوبات الفنية التي تواجههم وخصوصاً أن تلك المرة الأولى التي يؤدي فيها طلبة الثاني عشر الامتحانات عن بعد عبر الوسائط التقنية، مبينة أن عدد الطلبة من الثاني عشر في المسارين المتقدم والعام بلغ 350 طالباً وطالبة، 7 شعب للطلبة و6 شعب للطالبات، كما أن الطلبة أدوا الامتحانات من منازلهم ومن دون عقبات فنية.

دعم فني

وأفاد أحمد بدوي محمود من إدارة مدرسة عجمان الخاصة بأن إدارة المدرسة شكلت فريق دعم فني من معلمي تقنية المعلومات مكوناً من 8 معلمين، كل معلم مسؤول عن الشعبة المخصصة له لحلحلة المشكلات الفنية التي تواجه الطلبة أثناء أدائهم الامتحانات في كافة المراحل الدراسية، مبيناً أن الإمارات تمتلك بنية رقمية وتقنية عالية ما يؤهلها لأداء كافة الأعمال بصورة سلسة.

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