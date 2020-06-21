الثاني عشر يؤدون اختبار الفيزياء الآن من منازلهم للمرة الأولى في تاريخ امتحانات الثانوية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يؤدي طلبة الثاني عشر اختبار الفيزياء علي مستوي الدوله من منازلهم ضمن منظومة التعلم "عن بعد" للمرة الأولى في تاريخ امتحانات الثانوية.

وتدير وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات الخاصة بالامتحانات عن بعد وفرق للدعم التقني بالمدارس مستعده لتقديم الدعم للطلبة في أي وقت.

وفي الوقت ذاته تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذ تدريب مباشر من المدارس يضم معلمي الفيزياء في المدارس الحكومية والخاصة وحرصت الوزارة علي توزيع معلمي المدارس الخاصة على الحكومية لحضور ورش التدريب.

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