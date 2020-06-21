جامعة الشارقة تنظم الملتقى العلمي الـ 5 للمراكز البحثية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة «الملتقى الخامس للمراكز والمجموعات البحثية في العلوم والهندسة»، والذي يهدف في دورته هذا العام إلى التعريف بالمراكز البحثية التابعة للمعهد، وإلقاء الضوء على الأبحاث والمشروعات البحثية في مختلف التخصصات، التي تجريها الفرق والمجموعات البحثية حالياً، وكذلك الموضوعات والأفكار البحثية والمقترح تنفيذها مستقبلاً، في ظل التحديات الراهنة والمتمثلة في أزمة جائحة «كورونا»، وكيف سيسهم البحث العلمي في مواجهتها، والتغلب على آثارها في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

بدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمة مدير الجامعة، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، والتي كان لها الفضل الكبير، في تطور الجامعة.

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