غدا.. بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصف 12 عن بعد

المصدر: وام

تنطلق غدا الأحد امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وتعقد الامتحانات - وفق منظومة التعليم عن بعد - لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الاكاديمية والدراسة المنزلية.

ويستهل طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية مشوارهم غدا بأداء امتحان الفيزياء وفي 22 يونيو الجاري الدراسات الاجتماعية وفي 23 يونيو امتحان اللغة العربية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والدراسة الاكاديمية والدراسة المنزلية امتحان الأحياء والكيمياء يوم 24 يونيو الجاري فيما يؤدي في اليوم ذاته طلبة المسار المتقدم امتحان الكيمياء.

وفي 25 يونيو الجاري يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة المنزلية والدراسة الاكاديمية امتحان اللغة الانجليزية وفي 28 يونيو امتحان الرياضيات.

ويختتم الطلبة مشوارهم بأداء امتحان التربية الإسلامية في 29 يونيو الجاري.

ويبلغ الزمن الكلي للامتحان 60 دقيقة وحددت الوزارة مجموعة من التدابير للطلبة خلال أداء الامتحان فكل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال من خلال مؤقت زمني وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال.

وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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