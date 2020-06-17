اعتماد دولي جديد لبرنامج المحاسبة في جامعة عجمان

المصدر: عجمان – البيان

حصل برنامج المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان، على اعتماد دولي من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين «CIMA»؛ ليكون هذا الاعتراف هو الثاني لنفس البرنامج في أقل من شهر.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن التخرج من برنامج معتمد من قبل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين «CIMA» يشير إلى جودة عالمية ومعيارية لمعرفة المحاسبة، حيث يحصل الطلبة على شهادة محاسب إداري معتمد، ويحظون في نفس الوقت بتقدير كبير لمؤهلاتهم من قبل أصحاب العمل حول العالم».

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين يُعد أكبر هيئة مهنية في العالم للمحاسبين الإداريين، ويساعد الأفراد والشركات على تحقيق النجاح من خلال الاستفادة من القوة الكاملة للمحاسبة الإدارية، ليس فقط المحاسبة في الميزانية العمومية، ولكن المحاسبة التجارية.

معرفة

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الصديق، رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال: «إن شهادة محاسب إداري معتمد التي يحصل عليها خريجو برنامج المحاسبة بجامعة عجمان تزودهم بالمعرفة التي تجعلهم محترفين في مجال التمويل، وتوفر لهم الدعم خلال رحلتهم ومنافستهم مع طلبة الجامعات الأخرى في سوق العمل».

وأشار إلى أن فوائد الحصول على مسار سريع لطلبة جامعة عجمان وخريجيها للمؤهلات المهنية كبير، حيث يتم تزويدهم بأفضل فرصة لاجتياز الامتحانات والتقدم بسرعة في حياتهم المهنية.

مضيفاً إلى أن الطلبة والخريجين من برنامج المحاسبة بجامعة عجمان يتم إعفاؤهم بنسبة 50% من متطلبات الحصول على شهادة ممارسة المهنة وهم بحاجة فقط لاستكمال المستويين الأخيرين «الإدارة والاستراتيجية» ليصبحوا حاملين لشهادة محاسب إداري معتمد أثناء دراستهم».

وجدير بالذكر أن برنامج المحاسبة كان قد حصل على اعتماد دولي كامل من هيئة اعتماد ممارسة المحاسبة «CPA Australia»، وبذلك تكون جامعة عجمان واحدة من جامعتين فقط في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد.

كما سبق أن حصل البرنامج على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA» في بريطانيا. وبالتالي سيتخرج طلبة برنامج المحاسبة كمحاسبين ممارسين معتمدين ومحاسبين إداريين معتمدين.

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