عدد غير مسبوق في طلبات التسجيل للفصل الصيفي بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جامعة أبوظبي، أنها تلقت حتى الآن عدداً غير مسبوق من طلبات التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الجاري، مشيرة إلى أن باب التسجيل ما زال متاحاً للطلبة الراغبين، حيث تتوفر الفرصة للانضمام لأكثر من 50 برنامجاً دراسياً، على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تتوزع على كلياتها الخمس، في الهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية والعلوم والآداب والقانون، في فروع الجامعة في كل من أبوظبي والعين ودبي، وينتظم الطلبة للدراسة في الفصل الدراسي الصيفي، اعتباراً من 28 يونيو من العام الجاري، وينتهي في 20 أغسطس.

وتتضمن قائمة البرامج التي تطرحها الجامعة، برامج كلية العلوم الصحية الجديدة بجامعة أبوظبي، وهي بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، وبكالوريوس العلوم في البيئة والصحة والسلامة، وثلاثة برامج جديدة، هي تحاليل المختبرات الطبية، وعلم الوراثة الجزيئية والطبية، والتغذية والحميات (قبول مشروط)، وبرامج جديدة في كلية الهندسة، وهي الهندسة الطبية الحيوية، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني، والهندسة الصناعية.

كما أن كلية إدارة الأعمال في الجامعة، والتي تتميز على مستوى دولة الإمارات، بحصولها على الاعتمادين العالميين من AACSB وEQUIS، تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبات لبرامجها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

نجاح

وقال الدكتور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، إن الفصل الدراسي الصيفي: «يشهد نجاحاً غير مسبوق في عدد الطلبات، مشيراً إلى أن برامج الجامعة تنافس عالمياً، وتتمتع بأرقى الاعتمادات المرموقة، ما يجعلها مثالية للتوظيف والإعداد لمتابعة مزيد من الدراسة.

وتعتبر السلامة العامة في مقدم أولوياتنا في القبول عن بُعد، وقد استثمرنا الكثير من التخطيط والجهد في سبيل جعل الاستقطاب عن بعد ميسراً، مع وجود خاصية المساعد الافتراضي الجديدة، التي تحمل اسم «سيف»، وخدمات القبول والزملاء من أعضاء الهيئة التدريسية المتاحين لدعم الطلبة في اختياراتهم».

وأضاف: «نتطلع أيضاً لاستقبال الطلبة للبرامج الجديدة في كلية العلوم الصحية، وهي آخر إضافة إلى برامجنا المعترف بها عالمياً، على مستوى البكالوريوس، والتي تم استحداثها لتأهيل الخريجين والخريجات، للمساهمة في القوى العاملة في القطاع الصحي».

يذكر أن جامعة أبوظبي، قد أطلقت مؤخراً مبادرة رائدة على مستوى الدولة، لتقديم منح دراسية شاملة، خاصة للمواطنين الذين قد تحول ظروفهم المالية دون استكمال الدراسة الجامعية، وأطلقت الجامعة شراكة مميزة مع بنك أبوظبي الأول، بقروض رسوم دراسية لتمويل التعليم.

كما تضم الجامعة برامج متنوعة للمنح الدراسية والمساعدات المالية، تأكيداً على التزامها وحرصها على أن تتاح للطلبة من ذوي الموارد المالية المحدودة، والمتفوقين والمبدعين أكاديمياً وعلمياً، فرصة الدراسة ضمن أحد برامج البكالوريوس والدراسات العليا، التي تطرحها الجامعة في فروعها بأبوظبي ودبي والعين، حيث إن برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية، تسهم في استقطاب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء الدولة، وإعدادهم وتأهيلهم في بيئة تعليمية، تطبق معايير أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية.

قبول عن بعد

ويتزامن توفير خدمة القبول عن بعد، مع تحول الجامعة إلى التعليم عن بعد، والذي تم التخطيط له بعناية، مع خضوع الهيئة التدريسية لتدريب مكثف، وإجراء إضافات على المنصات التعليمية التكنولوجية المتميزة في الجامعة، وقد ساعد أعضاء مجلس الطلبة، الهيئة التدريسية، في ضمان التحول نحو التعلم عن بعد، بنجاح وسهولة.

كما استثمرت الجامعة في ضمان استمرار الدعم الأكاديمي، بغرض تحسين أداء الطلبة، والحفاظ على مشاركة الطلبة، من خلال الدعم عبر النوادي والمجتمعات الطلابية، والصحة والرعاية، فيما تم الاستفادة من آراء الطلبة في تحسين الخدمات، ما أدى إلى مستويات عالية من رضا الطلبة على التعليم عن بعد.

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