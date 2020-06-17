مدارس الإمارات الوطنية تحتفي بتخريج 530 طالباً وطالبة «عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي - وام )

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نظمت مدارس الإمارات الوطنية عن بعد أمس الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة 13 من طلبتها.

وبلغ عدد الخريجين لهذا العام 530 طالباً وطالبة من مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة محمد بن زايد وإمارة الشارقة.

وحرصاً من إدارة مدارس الإمارات الوطنية على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد - 19» وحفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور جاء تنظيم الحفل السنوي افتراضياً هذا العام وذلك تكريماً لجهود وإنجازات الطلبة واحتفالاً بدفعة جديدة من قادة المستقبل «دفعة الاستعداد للخمسين».

ووجه أحمد بن محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية خلال الحفل كلمةً عبّر فيها عن أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية سموه الدائمة لمدارس الإمارات الوطنية واهتمامه بالتطوير المستمر والنهوض بهذه المؤسسة التعليمية الرائدة حتى تتواصل مسيرة الإنجازات وإعداد قادة المستقبل.

وأبدى سعادته بتخريج هذه الدفعة الجديدة «دفعة الاستعداد للخمسين» وفخره بما بذله الخريجون والخريجات من الجهود والعمل الدؤوب.

وقدّم الطالب الخريج خليفة جمال البح كلمة الخريجين بالنيابة عن زملائه وزميلاته الطلبة وأكد فيها فرحةَ وفخر هذه الدفعة بإنجازاتها وإصرارها على تجاوز التحديات بكل تفاؤل وثقة، مشيداً بدور القيادة الرشيدة في غرس الإصرار والإرادة والأمل لدى أبناء الوطن.

وألقى الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، كلمة عبر فيها عن سعادته بتخريج هذه المجموعة الجديدة إذ تشمل أول دفعة لخريجي وخريجات مجمع الشارقة، والتي تضم 49 طالباً وطالبة.

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