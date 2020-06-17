آليات للاستثناء من الانتظام بجامعات الخارج

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

حددت وزارة التربية والتعليم آلية حصول الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة، على استثناء من الانتظام الدراسي، في ظل الظروف الراهنة التي نتجت عن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الطلبة الراغبين في الاستثناء إلى تقديم طلب مرفق به كشف الدرجات للسنوات الدراسية التي أمضاها الطالب في بلد الدراسة، وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي، وإرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكدت الوزارة أنها اعتمدت معايير خاصة بالاستثناء من الانتظام في تلك الجامعات، وذلك وفق 3 محددات، وهي تقديم الطلبة طلب معادلة إلكترونية عبر الموقع http:/‏/‏bit.ty/‏2BZIOr2، وإيقاف نسخة من الموافقة على البرنامج الدراسي (الإفادة)، التي حصل عليها الطالب من الوزارة قبل التحاقه بالبرنامج، وإرفاق رسالة من الجامعة توضح آلية الدراسة خلال فترة الجائحة، مبيناً فيها سبب عدم الانتظام في الدراسة.

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