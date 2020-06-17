تخصص «الصيانة الهندسية» في 87 مدرسة حكومية العام المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت وزارة التربية والتعليم لـ«البيان» عن تطبيق «تخصص الصيانة الهندسية الكهربائية والميكانيكية» العام المقبل في 87 مدرسة حكومية في المرحلة الثانوية على مستوى الدولة، معلنة عن قبول تسجيل الطلبة في هذا التخصص، وتستهدف طلبة الصفوف من التاسع إلى الصف الثاني عشر ضمن المسار العام.

وأوضحت الوزارة لـ«البيان» أن هذا التخصص يوفر للطلبة بيئة متكاملة لصقل وتنمية خبراتهم العلمية والعملية ومهاراتهم الحياتية الأساسية، حيث تم تنفيذه العام الماضي بشكل محدد على 34 مدرسة حكومية منها 12 للإناث و22 للذكور، بواقع 7 مدارس في أبوظبي، و7 في دبي، و 6 في الشارقة، و5 في عجمان وأم القيوين، و4 في رأس الخيمة، و2 في العين، و3 في مناطق أخرى.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التخصص إلى تحقيق أفضل نظام تعليم تطبيقي متطور على مستوى العالم، تماشياً مع «مئوية الإمارات 2071» لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة على مستوى العالم من خلال تخريج كوادر إماراتية ذات كفاءات مهنية في الصيانة الهندسية الكهربائية والميكانيكية بمعايير عالمية المستوى، وفتح خيارات متعددة للطلبة المبدعين في العمل التطبيقي.

مجالات

وتتضمن مناهج «الصيانة الهندسية» العديد من المجالات الهندسية المختلفة من أساسيات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتمديدات والدوائر الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية وصيانة الأنظمة الميكانيكية وغيرها من المجالات المختصة. وتعتزم تنفيذ تدريب عملي إلزامي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ما يوفر لهم بيئة عملية لإثراء مهاراتهم العلمية والعملية.

ويدرس الطلبة في برنامج الصيانة الهندسية المواد الأساسية وفقاً لمنهج المسار العام، والمهارات الأساسية التي تؤهلهم في الصيانة الهندسية (الكهربائية والميكانيكية) ويدرس الطلبة في التدريب العملي وحدة تسمى التطوير المهني في موقع العمل لتهيئتهم للحياة العملية، وتطبق مناهج الصيانة الهندسية المعايير المحلية بما يتوافق مع الاعتمادات الدولية في المجال العملي، وسيتم العمل على مطابقة مناهج الصيانة الهندسية من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومجلس التكنولوجيا والأعمال التعليمي البريطاني، وتمكن هذه المؤهلات طلبة الهندسة من إمكان معادلة عدد ساعات دراسية عند دراسة التخصصات الهندسية في جامعات الدولة.

وحددت الوزارة 4 شروط للالتحاق بالبرنامج وهي اجتياز الصف الثامن بنجاح، وألّا يقل الحضور في الصف الثامن عن 90%، واجتياز المقابلة الشخصية وأن يكون من مواطني الدولة.

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