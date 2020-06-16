التربية: معايير خاصة للانتظام الدراسي للطلبة الدارسين في الخارج

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم آلية حصول الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة، على استثناء من الانتظام الدراسي، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الطلبة الراغبين في الاستثناء بتقديم الطلب مرفق به كشف الدرجات للسنوات الدراسية التي أمضاها الطالب في بلد الدراسة، وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي، وإرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكدت الوزارة حرصها على سير عملية التعليم للطلبة، وإتمام الإجراءات كافة لفئة الخريجين من الجامعات خارج الدولة، وخلق قنوات تواصل فعالة مع هذه الفئة في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنها اعتمدت معايير عدة خاصة بالاستثناء من الانتظام الدراسي في تلك الجامعات، وذلك وفق ثلاثة محددات، هي تقديم الطلبة طلب معادلة إلكترونية عبر موقع الوزارة http://bit.ty/2BZIOr2، وإيقاف نسخة من الموافقة على البرنامج الدراسي (الإفادة)، التي حصل عليها الطالب من الوزارة قبل التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وإرفاق رسالة رسمية من الجامعة توضح آلية الدراسة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً فيها سبب عدم الانتظام في الدراسة.

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