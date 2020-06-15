"الشارقة للتعليم الخاص" تبحث مقترحات العام الدراسي الجديد

المصدر: الشارقة - وام

استعرضت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال اجتماعها اليوم، عن بعد، برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة الهيئة مع مجلس مديري المدارس الخاصة في الإمارة، ثلاثة مقترحات ضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل 2020-2021.

وتمثلت المقترحات الثلاثة في: استمرار العمل بنظام التعلم عن بعد في حال استمرار الأزمة الراهنة، والدمج بين التعليم المباشر والافتراضي من خلال عودة التعليم في المدارس بنسبة لا تزيد على 50% من قوة كل مدرسة واستمرار العدد المتبقي عن بعد للحفاظ على التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الوقائية، والعودة الكاملة للطلبة ضمن ضوابط وإجراءات دقيقة مع تأكيد أهمية الاستمرار في توظيف التكنولوجيا وبرامج التعلم الإلكترونية ضمن الخطط الدراسية، ومواصلة تطبيقه كجزء أصيل في استراتيجيات للتعليم المتبعة في كل المؤسسات التعليمية.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي إن الهيئة مستمرة في تقديم دعمها المعتاد لكل المدارس، نظراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة التعليم، مشيرةً الى أن الاستعداد للعام المقبل يأتي في إطار اتخاذ القرار المناسب استناداً للوضع الصحي والإجراءات الاحترازية، وسيكون توجه الهيئة متناغماً مع توجهات الدولة.

وأكد الحضور أن لكل مقترح آليات وضوابط ستتم دراستها وتحليلها لاتخاذ اللازم بما يخدم قطاع التعليم بشكل عام ويضمن استمراريته وبما يواكب التطور التكنولوجي ويمازج بين التعليم المباشر الصفي والتعليم الإلكتروني، مشددين على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية التعليمية والعمل على مواكبة التطور من خلال صقل المهارات وتنمية الكفايات من خلال إنتاج محتويات تعليمية إلكترونية ووسائل ذكية، والتركيز بشكل مستمر على التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، والاستفادة من البرامج والدورات والورش والخدمات التي تقدمها الهيئة .

حضر الاجتماع علي الحوسني، المدير العام للهيئة، وسمر مراد، رئيسة مديري المدارس الخاصة في الإمارة، ونائبها جون نولا، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 15 مديراً ومديرة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

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