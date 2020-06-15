سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2020م بشأن إنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم .

ونصت المادة الأولى على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة أكاديمية غير ربحية متخصصة بالتدريب والتأهيل الأكاديمي والمهني للمعلمين والقيادات التربوية في إمارة الشارقة تسمى : " أكاديمية الشارقة للتعليم "، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المادي والإداري، وتعود ملكيتها لحكومة الشارقة .

ويصدر قانون بتنظيم أهداف واختصاصات وكافة شؤون أكاديمية الشارقة للتعليم.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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