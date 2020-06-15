«حمدان التعليمية» تنظّم ورشاً للفائزين بجوائزها والطلبة الموهوبين

المصدر: دبي - وام

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، سلسلة ورش عمل «عن بُعد» باستخدام تقنيات التواصل الحديثة بهدف مواصلة برامج التدريب لأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة والطلبة الموهوبين ونشر المعارف والممارسات التعليمية والابتكارية المميزة خلال الظروف الراهنة.

شارك في ورش العمل أكثر من 90 من أعضاء رابطة الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إضافة إلى الطلبة الموهوبين وأولياء الأمور والتربويين، وتضمنت موضوعات مختلفة في مجال تخطيط الأهداف وتخطي الحواجز وصناعة الفوز والتعريف بمختبر «فاب لاب» الإمارات، وبمقياس حمدان للموهبة ومجموعة الأدوات المستخدمة في تحديد الطلبة الموهوبين، وعدد من الموضوعات التي تتعلق بالتصنيع الرقمي والروبوتات.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: إن سلسلة ورش العمل التدريبية مبادرة رائدة تعكس مدى حرص المؤسسة على استكمال رسالتها التعليمية والتدريبية عن بعد وتوظيف تكنولوجيا التواصل لمواصلة جهود المؤسسة وفق أعلى المعايير العالمية.

منهجية

وأضاف أن المؤسسة تعمل وفق منهجية متطورة وفكر تعليمي سباق من أجل التحلي بالجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الظروف لاستكمال جهودنا التدريبية والتعليمية في كل الأوقات، وقد أثبتت سلسلة ورش العمل الأخيرة نجاح رؤيتنا في ضرورة دمج كل الطلبة وأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة ضمن منظومة تعليمية متكاملة تراعي الوضع الراهن مع عدم الإخلال بمنظومتنا التعليمية.

حرص

من جانبها، قالت مروة إبراهيم صحراوي، رئيسة قسم الجودة التعليمية في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «حرصنا في المؤسسة على استمرار عملية التواصل البناءة وتقديم منتج تدريبي وتعليمي عالي الجودة يتسم بالمرونة والتفاعل مع الطلبة، حيث استطعنا من خلال المبادرة الوصول إلى الطلبة وأولياء الأمور الذين تفاعلوا مع ورش العمل وأثنوا عليها بسبب نجاح إدماج أبنائهم في العملية التعليمية من داخل المنزل واستمرار مسيرتهم العلمية والعملية».

وأضافت إن ورش العمل اجتذبت أكثر من 90 فرداً استطاعوا خلالها اكتساب المعارف وصقل مهاراتهم العملية في العديد من المجالات التكنولوجية.. لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تعزيز برامج المؤسسة التدريبية لتواكب متغيرات التعلم عن بعد.

ويُعد مقياس حمدان للموهبة أحد أهم وأفضل المقاييس المستخدمة في تحديد الطلبة الموهوبين في المنطقة والعالم، لما يتضمنه من خصائص علمية .

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