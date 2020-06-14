7382 طلاب الثاني عشر أدى اختبار الإمارات القياسي «إمسات»

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أدى 7382 طالباً من طلبة الثاني عشر، أمس، اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، في أربع جلسات لمادتي الرياضيات والفيزياء، وجاءت نسبة الحضور في الجلسة الأولى 91%، والثانية 92% والثالثة 95%، والرابعة 93%، وذلك في257 مركزاً لأداء الاختبار في دورته الرابعة على مستوى الدولة، من بينهم 160 مركزاً جديداً تم اعتمادهم كإجراء احترازي وحفاظاً على سلامة الطلبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تحديد مكان وزمان الاختبار هي مسؤولية الطالب وحده، لذا تنصح الوزارة الطالب بالمبادرة بالتسجيل في الجلسات المتاحة في منطقة إقامته، وذلك فور أن تتاح الجلسات الاختبارية في نظام التسجيل، وفي حال عدم توافر مقاعد في الجلسات محل الإقامة، على الطالب انتظار فتح الجلسات المحددة حسب الجدول المعلن، والتسجيل بأحد المراكز العديدة المتاحة المتوافقة مع منطقة إقامته.

ويشمل «إمسات» مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الإمارات وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، وتدار في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

وتكمن أهمية الاختبار في أنه معيار للقبول الجامعي، ويستخدم في توجيه عملية تطور تعليم الطلاب، فضلاً عن مراقبة فعالية أداء المدارس.

ويعتبر الاختبار إلزامياً لكل طلبة الثاني عشر من مواطني الدولة في جميع المدارس الحكومية والخاصة وغير الإماراتيين في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وكل الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، ولا تصدر شهادة الثانوية العامة بدون أداء الطالب للمواد الأربع: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

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