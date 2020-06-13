7382 طالباً تقدموا لاختبارات إمسات اليوم في مادتي الرياضيات والفيزياء

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تقدم 7382 طالبا من طلبة الثاني عشر اليوم لاختبار الإمارات القياسي EmSAT، في أربع جلسات لمادتي الرياضيات والفيزياء، وجاءت نسبه الحضور في الجلسة الأولى 91%، والثانية 92%.

كما جاء ت نسبه الحضور في الجلسة الثالثة 95%، والرابعة 93%، في 257 مركزاً لأداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، في دورته الرابعة، على مستوى الدولة، من بينهم 160 مركزاً جديداً تم اعتمادهم كإجراء احترازي وحفاظا على سلامة الطلبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تحديد مكان وزمان الاختبار، هي مسؤولية الطالب وحده، لذا تنصح الوزارة الطالب بالمبادرة بالتسجيل في الجلسات المتاحة في منطقة إقامته، وذلك فور أن تتاح الجلسات الاختبارية في نظام التسجيل، وفي حال عدم توفر مقاعد في الجلسات محل الإقامة، على الطالب انتظار فتح الجلسات المحددة حسب الجدول المعلن، والتسجيل بأحد المراكز العديدة المتاحة المتوافقة مع منطقة إقامته.

ويعتبر اختبار الإمسات هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

وتكمن أهمية اختبار الإمارات القياسي EmSAT، في معيار للقبول الجامعي،

ويستخدم في توجيه عملية تطور تعليم الطلاب على المستوى الفردي وسبل التعلم، ومراقبة جودة برامج ومدخلات نظام التعليم، ودعم لمتخذ القرار، وتحديد المستوى، فضلا عن مراقبة فعالية أداء المدارس

ويعتبر اختبار الزامي لكل طلبة الثاني عشر من مواطني الدولة مواطني في جميع المدارس الحكومية والخاصة (منهاج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الدولية الخاصة)، وغير الإماراتيين في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وكافة الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية.

ويشترط للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، وطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية، وبديل لاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات، ولن تصدر شهادة الثانوية العامة بدون أداء الطالب للمواد الأربع: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والفيزياء.

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