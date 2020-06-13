مدارس خاصة في أبوظبي تجري مقابلات القبول للطلاب افتراضياً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

بدأت مدارس خاصة في أبوظبي بإجراء مقابلات افتراضية مع الطلاب الذين يرغبون في الانتقال للدراسة في مدارسهم، بالإضافة إلى إجراء مقابلات افتراضية أيضاً للطلاب الجدد بسن 4 سنوات الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة بداية العام الدراسي المقبل 2020/‏‏2021.

وعبر عدد من أولياء أمور الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة بداية العام المقبل، عن استيائهم من قيام المدارس باضطرارهم لإجراء مقابلات افتراضية مع الأطفال كشرط لقبولهم في مدارسهم، مشيرين إلى أن أطفالهم ما زالوا غير مدركين للتواصل الافتراضي في هذه السن المبكرة ولا يتجاوبون مع ذلك النوع من المقابلات.

من جانب آخر، بادر عدد من الآباء بطلب نقل أبنائهم الطلاب إلى مدارس متميزة في تنفيذ منظومة التعليم عن بعد، وخاصة وأنهم رأوا أن مدارسهم الحالية لا تفي بالغرض في تنفيذ تلك المنظومة، وذلك في ظل التوقع بأن يكون العام الدراسي المقبل 2020/‏‏2021 يعتمد اعتماداً كلياً أو جزئياً على التعليم عن بُعد مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تحويل

ولجأ البعض إلى تحويل أبنائهم إلى نظام الدراسة المنزلية نظراً لانخفاض الرسوم الدراسية فيها، إلا أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ألزمتهم التوقيع على تعهد يقرون من خلاله أنهم ليس لهم الحق في المطالبة بمعاودة تسجيلهم مرة أخرى في مدرسة خاصة داخل إمارة أبوظبي، عند استكمال صفوفهم الدراسية في نظام الدراسة المنزلية، سواء كان داخل الدولة أو خارجها.

مؤكدة أن التعليم المنزلي لا يمثل نظاماً تعليمياً معتمداً في الإمارة ومن ينتقل إليه لا يحق له إعادة التسجيل في نظام معلومات الطالب (eSIS).

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن التعليم المنزلي لا يمثل نظاماً تعليمياً معتمداً في الإمارة، ولا يتم توفيره من قبل جهات أو مؤسسات تعليمية معتمدة أو مرخصة من قبل دائرة التعليم والمعرفة؛ وبالتالي ليس هناك أي خدمة في دائرة التعليم والمعرفة تسمح باستلام هذا النوع من الطلبات.

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